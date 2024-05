par Leonardo Benassatto

CANOAS, Brésil, 10 mai (Reuters) - Le bilan des inondations historiques qui ont frappé le sud du Brésil s'établit désormais à 113 morts, selon les autorités locales, alors que la pluie a recommencé à tomber vendredi sur l'Etat du Rio Grande do Sul.

Selon la Sécurité civile de l'Etat, 146 personnes sont encore portées disparues et plus de 337.000 ont été déplacées en raison des intempéries.

Les pluies diluviennes qui ont frappé le Rio Grande do Sul, Etat frontalier de l'Argentine et de l'Uruguay, ont provoqué des crues historiques qui ont emporté des routes et des ponts et provoqué par endroits des pénuries de produits de première nécessité.

Selon les autorités locales, 385.000 personnes n'ont pas d'accès à l'eau potable et les réseaux de télécommunication ne fonctionnent plus dans une vingtaine de villes.

Le service de prévision météorologique MetSul annonce que des pluies devraient toucher la plupart des villes du Rio Grande do Sul ce vendredi et alerte sur un "fort risque de tempêtes".

Les intempéries devraient durer jusqu'à lundi, a indiqué MetSul dans un communiqué. (Avec la contribution de Fernando Cardoso et Andre Roman à Sao Paulo; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)