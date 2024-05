Bunge a temporairement suspendu les activités de son unité de trituration de soja et de son terminal portuaire dans la ville de Rio Grande, selon une déclaration envoyée à Reuters vendredi.

La suspension, effective depuis jeudi, a été prise en raison des prévisions d'inondations possibles dans la région au cours des prochains jours.

Le Brésil est le premier producteur et exportateur mondial de soja.

Des pluies incessantes dans l'État du Rio Grande do Sul ont inondé des villes entières, laissé des champs de céréales sous l'eau, tué des personnes et du bétail et détruit des infrastructures essentielles.

"Notre priorité est d'assurer la sécurité de chacun des 305 employés qui travaillent dans nos installations locales", a déclaré Bunge. "Les opérations seront suspendues jusqu'à ce qu'il y ait une possibilité de retour en toute sécurité.

Bunge a déclaré qu'elle continuerait à surveiller la situation et à apporter tout le soutien nécessaire à ses employés. (Reportage d'Ana Mano, édition de Jane Merriman)