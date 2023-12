La société de capital-investissement EIG Partners a conclu un accord pour acquérir le fournisseur brésilien de l'industrie pétrolière Ocyan dans le cadre d'une transaction évaluée à 390 millions de dollars, a déclaré EIG jeudi.

Sur cette somme, EIG versera 283 millions de dollars au propriétaire d'Ocyan - le conglomérat Novonor, anciennement connu sous le nom d'Odebrecht - et le reste servira à régler le solde de ses obligations.

Ocyan, qui fournit des services aux compagnies pétrolières et gazières, exploite quatre unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) par l'intermédiaire d'une coentreprise avec Altera Infrastructure et possède deux d'entre elles.

"Entre 70 et 80 % de la valeur de ce que nous achetons provient des FPSO", a déclaré Flavio Valle, directeur général du GIE pour le Brésil, lors d'une interview.

La société envisage également de répondre à de futurs appels d'offres de la part de la compagnie pétrolière publique Petrobras et d'autres compagnies pétrolières opérant au Brésil.

"Nous voulons passer de deux FPSO à quatre ... nous voulons jouer dans la moyenne, avec des plates-formes d'une capacité de 80 000 à 100 000 barils par jour", a déclaré M. Valle.

Ocyan a également conclu des contrats d'exploitation à long terme avec Libra Consortium, Karoon Energy et 3R Petroleum.

