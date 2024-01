General Motors va investir 7 milliards de reais (1,42 milliard de dollars) au Brésil entre cette année et 2028, a annoncé le constructeur mercredi, dans le but de promouvoir la "mobilité durable".

La somme financera un "renouvellement complet" du portefeuille de véhicules du constructeur automobile dans la plus grande économie d'Amérique latine et contribuera au développement de technologies et à la création de nouvelles activités, a indiqué GM dans un communiqué.

Cette annonce est une victoire pour le président Luiz Inacio Lula da Silva, qui a concentré ses efforts sur la relance de l'industrie automobile brésilienne.

M. Lula s'est félicité de la nouvelle, affirmant que l'investissement aura un impact significatif sur le développement et l'inclusion sociale.

Le pari de GM fait partie de la première phase de ce qu'elle a appelé un nouveau cycle d'investissement au Brésil, qui vise à "renforcer la compétitivité de l'entreprise et la durabilité de ses activités et de ses produits".

(1 $ = 4,9222 reais) (Reportage de Peter Frontini et Bernardo Caram ; Rédaction de Brendan O'Boyle)