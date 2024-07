RIO DE JANEIRO, 26 juillet - La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré à Reuters vendredi que "les choses semblent bien parties" pour que le Groupe des sept riches démocraties s'accorde sur les termes d'un prêt de 50 milliards de dollars à l'Ukraine, garanti par des actifs russes, d'ici octobre.

Mme Yellen a déclaré lors d'une interview en marge d'une réunion des dirigeants financiers du G20 au Brésil que les discussions visant à faire avancer le prêt étaient constructives, y compris en ce qui concerne les demandes américaines visant à garantir que les actifs resteraient gelés pendant une période plus longue.

"Nous avons eu des conversations constructives ici. Et nous travaillons en étroite collaboration pour essayer de faire avancer les choses", a déclaré Mme Yellen. "Je pense que les choses se présentent bien et que nous pourrons conclure cette affaire probablement d'ici le mois d'octobre.

Le prêt de 50 milliards de dollars, dont le principe a été approuvé par les dirigeants du G7 en juin, serait financé par les recettes générées par les quelque 300 milliards de dollars d'actifs de la banque centrale russe gelés en Occident après l'invasion de l'Ukraine par Moscou au début de l'année 2022.

Bien que le G7 ne soit pas unanimement favorable à la confiscation totale des 300 milliards de dollars de capitaux, le bloc convient qu'il est légalement possible de siphonner les profits générés par ces actifs.

Toutefois, Mme Yellen a indiqué que les États-Unis avaient insisté auprès de l'Europe pour obtenir des garanties que les actifs resteraient gelés pendant une longue période, suffisamment longue pour que les revenus des actifs puissent rembourser le prêt jusqu'à ce qu'un accord de paix soit conclu pour préserver la souveraineté de l'Ukraine et la dédommager des dégâts causés par l'invasion russe.

COMPLICATIONS BUDGÉTAIRES

Ce besoin de certitude s'explique en partie par les calculs de "scoring" du budget américain, a-t-elle expliqué.

"Nous avons besoin d'assurances qui montrent clairement que les contribuables américains ne seront pas obligés de rembourser ces prêts. Et nous voulons nous assurer que les évaluateurs du budget sont convaincus que ces actifs seront la source de remboursement de ces prêts".

Si le coût des prêts devait être comptabilisé dans le budget américain, l'administration Biden-Harris devrait demander l'approbation du Congrès, ce qui pourrait s'avérer difficile compte tenu des divisions passées sur le financement de l'Ukraine et de la politique de l'année électorale.

Le montant de la contribution des pays du G7 au prêt n'a pas encore été déterminé.

La majeure partie des fonds gelés, soit environ 210 milliards d'euros (228 milliards de dollars), se trouve en Europe. Environ 10 milliards de dollars se trouvent aux États-Unis, 10 milliards de dollars au Royaume-Uni et quelque 30 milliards de dollars au Japon.

Cela signifie que la majeure partie de l'argent nécessaire au remboursement du prêt proviendra d'actifs gelés par l'Union européenne, qui renouvelle tous les six mois sa décision de sanctions à l'encontre de la Russie, y compris le gel des actifs.

Les autorités américaines estiment que cette situation met en péril la stabilité des recettes et les rend vulnérables aux désaccords entre les 27 gouvernements de l'UE.

OPTIONS EN MATIÈRE D'ACTIFS

L'UE envisage désormais un accord à durée indéterminée sur le gel des avoirs de la banque centrale russe, qui ne pourrait être modifié lors des révisions annuelles que si l'agression russe prenait fin et si la Russie donnait des garanties de compensation.

Une autre option consisterait à étendre la période de renouvellement du gel, actuellement de six mois, à 12, 24 ou même 36 mois.

"Ils envisagent un certain nombre d'alternatives et je pense qu'ils essaient de concevoir quelque chose qui fonctionnera dans le contexte de l'UE et pour nous aussi", a déclaré Mme Yellen, lorsqu'on lui a demandé si les propositions répondraient aux besoins des États-Unis.

Son opinion sur l'état d'avancement des négociations correspond à celle du commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, qui a déclaré jeudi qu'il envisageait de parvenir à un accord-cadre pour le prêt en octobre, ce qui permettrait aux gouvernements contributeurs de vendre des obligations pour lever des fonds d'ici la fin de l'année.

Les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales du G7 et du G20 se réuniront à Washington en marge des réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale prévues pour la semaine du 20 octobre.

(1 $ = 0,9218 euro) (Reportage de David Lawder ; Reportage complémentaire de Jan Strupczewski ; Rédaction d'Andrea Ricci)