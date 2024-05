Un groupe d'entreprises visant a developper le transport urbain au Bresil a double son objectif de 20 000 vehicules electriques apres avoir obtenu de meilleurs resultats que prevu depuis son lancement en 2022, a declare mercredi le chef de file de l'initiative, l'application de covoiturage 99.

L'alliance, qui comprend des entreprises telles que Raizen, la societe de location de voitures Movida et le constructeur automobile chinois BYD, avait prevu d'atteindre 10 000 voitures electriques connectees a l'application 99 d'ici la fin de 2025. Mais au vu des chiffres obtenus jusqu'a present, le groupe a double cet objectif.

"L'objectif etait de 3 500 cette annee et nous en sommes maintenant a 4 100. Nous l'avons revise a 8 000 cette annee et a 20 000 l'annee prochaine", a declare a Reuters Thiago Hipolito, directeur principal de l'innovation chez 99.

99, le plus grand rival d'Uber au Bresil et controle par le Chinois DiDi, n'a pas revele l'investissement realise dans l'alliance, mais M. Hipolito a declare qu'au cours des deux dernieres annees, le groupe d'entreprises avait injecte 245 millions de reais (47,34 millions de dollars) dans l'initiative.

L'augmentation de l'objectif intervient peu apres que le Bresil a depasse la Belgique en tant que plus grand marche d'exportation pour les vehicules chinois a energie nouvelle. En avril, les exportations chinoises de voitures electriques et hybrides rechargeables vers le Bresil ont ete multipliees par 13 en glissement annuel pour atteindre 40 163 vehicules.

Cette montee en puissance des vehicules electriques chinois sur le marche bresilien a incite le gouvernement a annoncer en janvier dernier une augmentation progressive des taxes a l'importation sur les VE. A la mi-2026, la taxe atteindra 35 %, mais cela ne posera pas de probleme a l'alliance, a declare M. Hipolito.

"Pour contourner la taxe a l'importation, nous aurons une usine locale", a declare le dirigeant, faisant reference aux centres de production de BYD dans l'Etat de Bahia et de GWM a Sao Paulo.

"Nous pensions que la taxe pourrait etre un probleme, mais avec l'evolution des strategies et de la technologie, ce ne sera plus le cas", a declare Hipolito, faisant reference a la baisse des prix des vehicules depuis 2022 et a la plus grande disponibilite des modeles dans le pays.

