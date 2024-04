L'autorité brésilienne de régulation des marchés financiers (CVM) a demandé au gouvernement de plus que doubler ses effectifs car elle ne peut répondre qu'à 3 % de la demande en matière de surveillance, selon une note consultée par Reuters.

Les 680 nouveaux emplois, en plus des 408 actuels, coûteraient au gouvernement fédéral environ 210 millions de reais (41 millions de dollars) la première année, selon le projet de loi sur la surveillance des marchés de capitaux.

Cette estimation dépend de la date à laquelle les nouveaux postes seront autorisés et pourvus, selon la proposition que Joao Pedro Barroso do Nascimento, président de la CVM, a envoyée au ministère des finances.

La CVM et le ministère des finances n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Dans sa proposition, la CVM indique que sa structure est restée la même qu'il y a 20 ans, mais que le marché qu'elle réglemente est devenu plus grand et plus complexe, augmentant de 270 % au cours de la dernière décennie pour atteindre 33 billions de réais (6,50 billions de dollars).

Une affaire très médiatisée de fraude comptable présumée chez le détaillant Americanas a ébranlé les marchés brésiliens en 2023, soulevant des questions sur la surveillance réglementaire et la punition effective de tout acte répréhensible.

Le détaillant, soutenu par trois milliardaires qui ont fondé la société d'investissement 3G Capital, a demandé la protection de la loi sur les faillites après avoir découvert des incohérences comptables d'une valeur de 4 milliards de dollars.

Le projet de loi proposé par la CVM prévoit une augmentation de la taxe de surveillance pour les offres publiques, qui passerait de 0,030 % à 0,031 %, afin de financer de nouvelles fonctions dans le cadre d'une réorganisation du personnel existant.

Cette augmentation permettrait d'accroître les recettes annuelles d'environ 7,5 millions de reais, ce qui couvrirait les dépenses plus élevées de 5,9 millions de reais associées au remaniement proposé, a déclaré la CVM.

Le projet de loi consoliderait également les réglementations et clarifierait dans la loi les nouveaux titres soumis à la réglementation de la CVM, y compris les crypto-actifs et les actions des fonds d'investissement et des clubs d'investissement dans tous les actifs.

Une source du ministère des Finances a déclaré à Reuters que les réglementations régissant les titres soumis à la supervision de la CVM sont "un désordre" et que leur organisation pourrait améliorer la clarté et la transparence.

(1 $ = 5,0781 reais)