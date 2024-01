L'économie brésilienne devrait se refroidir cette année, selon un sondage Reuters, alors que le gouvernement et certains législateurs s'affrontent sur la question de savoir quel secteur devrait prendre en charge les ajustements nécessaires pour atteindre des objectifs budgétaires ambitieux.

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté plus que prévu en 2023, en partie grâce à l'optimisme des investisseurs concernant les efforts du ministre des finances Fernando Haddad pour corriger les profonds déséquilibres. Mais le tableau sur ce front est désormais plus mitigé.

Le volet budgétaire du pays "reste le maillon faible de ses fondamentaux macroéconomiques", ont écrit les analystes de Rabobank dans un rapport, mettant en garde contre une éventuelle augmentation des risques de marché si le gouvernement finit par admettre une réalité budgétaire plus sombre.

La croissance de la première économie d'Amérique latine devrait ralentir à 1,6 % en 2024 contre 3,0 % en 2023, selon la prévision médiane de 50 économistes interrogés du 8 au 18 janvier. Les estimations pour cette année varient entre 0,4 % et 2,5 %.

D'une part, les dépenses publiques pourraient donner un coup de pouce supplémentaire à l'économie grâce aux décisions de payer la dette fédérale accumulée qui était en suspens et de mettre en œuvre de plus petites réductions dans un régime d'investissement fédéral spécial connu sous le nom de "PAC".

"Il y a de bonnes surprises en ce qui concerne les mesures fiscales récemment approuvées, le règlement des paiements accumulés ordonnés par les tribunaux et les retombées du programme PAC", a déclaré Joao Leme, analyste au cabinet de conseil Tendencias.

Toutefois, les tendances fiscales générales commencent à susciter des inquiétudes, car les dépenses destinées à financer les plans sociaux du président Luiz Inacio Lula da Silva continuent d'augmenter plus rapidement que les recettes fédérales, malgré les différentes initiatives fiscales de M. Haddad.

Entre janvier et novembre 2023, le déficit primaire a atteint 114,6 milliards de reais (23 milliards de dollars), contre un excédent de 49,7 milliards de reais pour la période de l'année précédente, le résultat de novembre étant à nouveau inférieur aux attentes.

Le mois dernier, les législateurs ont renversé le veto présidentiel sur un projet de loi approuvé par le Congrès qui accordait des dérogations fiscales aux entreprises et aux municipalités pour un montant total d'environ 27 milliards de reais, ce qui a pesé sur le budget.

En réponse, le gouvernement a dévoilé des ajustements fiscaux visant à limiter les avantages dans divers secteurs par le biais d'un décret en vigueur pour quatre mois, mais qui nécessite encore l'approbation du Congrès pour aller au-delà de cette période.

Par ailleurs, l'équipe économique a commencé à discuter de la possibilité de réimposer des taxes impopulaires sur les importations d'une valeur inférieure ou égale à 50 dollars, une mesure susceptible de susciter des plaintes de la part des détaillants et des consommateurs.

Au fur et à mesure que les désaccords se multiplient, l'administration de Lula risque de plus en plus de ne pas atteindre son objectif de réduction du déficit primaire à zéro. Les appels médians de huit banques compilés par Reuters montrent qu'il ne tombera qu'à -0,8 % du PIB, contre -2,2 % en 2023.

"Nous ne nous attendons pas à ce que le gouvernement soit en mesure de combler le déficit en 2024", a déclaré Flavio Serrano, économiste en chef à Banco BMG. "Le plus grand défi du gouvernement sera d'obtenir des recettes dans un contexte de croissance réelle des dépenses obligatoires.

Les marchés financiers sont restés globalement calmes, la monnaie locale oscillant autour de 5,0 pour un dollar américain. Le real devrait rester proche de ce niveau pendant encore au moins un mois, car l'activité se termine pour le carnaval de février.

Le premier rapport bimestriel sur les recettes et les dépenses, attendu en mars, "sera essentiel pour déterminer l'ampleur du gel budgétaire total qui serait nécessaire pour garantir le respect de l'objectif zéro", a déclaré Roberto Secemski, économiste chez Barclays.

"Sinon, il pourrait rouvrir la discussion sur d'éventuels changements de l'objectif, ce qui nuirait à la crédibilité budgétaire.

Ailleurs dans la région, l'économie mexicaine devrait croître de 2,2 % cette année, tandis que le PIB de l'Argentine devrait se contracter de 2,3 %.

(Pour d'autres articles tirés du sondage Reuters sur l'économie mondiale :)

(1 $ = 4,9279 reais)