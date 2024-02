La société brésilienne 3Tentos étend rapidement ses activités au-delà de son État d'origine, le Rio Grande do Sul, dans le but de rendre l'entreprise agroalimentaire plus grande et plus efficace, a déclaré le fondateur et PDG Luiz Dumoncel lors d'une interview.

La stratégie de croissance de cette entreprise de 29 ans consiste à ouvrir davantage d'installations de stockage et de magasins d'intrants afin de renforcer les relations avec les agriculteurs de l'État du Mato Grosso, ce qui lui permettra d'acheter davantage de céréales dans cette région du pays où la production est la plus importante.

"Nous avons récemment annoncé un nouveau cycle d'investissement de 2 milliards de reais (402 millions de dollars) qui sera achevé d'ici 2029", a déclaré M. Dumoncel en début de semaine. "Nous arriverons en 2030 avec une nouvelle perspective.

En 2023, l'entreprise a inauguré une unité de trituration du soja pour produire de la farine de soja, de l'huile de soja et du biodiesel dans le Mato Grosso et a annoncé une coentreprise pour construire un port fluvial en Amazonie.

L'entreprise, dont les actions ont été cotées en 2021, a mis en place un bureau de négociation à Sao Paulo et a récemment commencé à construire une nouvelle usine d'éthanol de maïs dans son État d'origine.

L'expansion de 3Tentos témoigne des prouesses du Brésil en tant que producteur alimentaire à grande échelle. Elle souligne également une stratégie visant à opérer dans plus d'une région afin de réduire les risques liés au climat et aux matières premières.

Par exemple, les réserves de soja du Rio Grande do Sul ont été réduites par la sécheresse au cours de la dernière saison, mais l'offre abondante de soja de cette année devrait être bénéfique pour les affaires, a déclaré M. Dumoncel.

"Tout centime dans une négociation impliquant de gros volumes apporte une valeur incroyable", a-t-il déclaré.

La société vend du soja, du blé et du maïs et vise à augmenter ses achats totaux de céréales de 39 % pour atteindre 3,92 millions de tonnes métriques par an d'ici à la fin de 2025.

La majeure partie du soja de 3Tentos est transformée dans le pays et jusqu'à 65 % de la farine de soja qu'elle produit est exportée.

L'année dernière, l'absence de l'Argentine sur le marché de la farine de soja en raison d'une sécheresse a permis à 3Tentos de gagner davantage de clients, a déclaré M. Dumoncel. Il a ajouté que la demande intérieure croissante de biodiesel devrait également donner un coup de pouce aux projets de 3Tentos. (1 $ = 4,9700 reais) (Reportage d'Ana Mano ; Rédaction de Paul Simao)