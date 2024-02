L'entreprise indienne Bharat PetroResources recherche des actifs pétroliers et gaziers au Brésil et en Afrique de l'Ouest

La société indienne Bharat PetroResources Ltd, branche exploration du raffineur Bharat Petroleum Corp, est à la recherche d'actifs pétroliers et gaziers au Brésil et en Afrique de l'Ouest, a déclaré mercredi sa directrice générale, Barnali Tokhi.

"Nous nous intéressons au Brésil et à la zone atlantique, c'est-à-dire à l'offshore brésilien et à l'Afrique de l'Ouest", a-t-elle déclaré, ajoutant que l'Angola, la Côte d'Ivoire, l'offshore nigérian et le Sénégal constituaient de bonnes perspectives d'avenir. Mme Tokhi a déclaré qu'il existait des projets intéressants au Brésil, exploités par des sociétés autres que Petrobras. Le raffineur indien détient actuellement des participations dans des projets pétroliers et gaziers au Brésil, au Mozambique, en Russie, aux Émirats arabes unis et en Indonésie. BPCL, qui détient une participation de 10 % dans les champs gaziers de la zone 1 de Rovuma, au large du Mozambique, a accepté d'acheter 1 million de tonnes de GNL par an dans le cadre de ce projet. M. Tokhi a également ajouté que l'entreprise achèterait davantage de GNL au projet lorsque de nouveaux trains seront mis en service.