L'idée du Brésil de taxer les super-riches afin de réduire les inégalités a été bien accueillie lors d'une réunion des ministres des finances du G20 cette semaine, mais sa mise en œuvre sera très difficile, ont déclaré jeudi de hauts fonctionnaires européens et américains.

En présidant le Groupe des 20 grandes économies cette année, le Brésil a suscité des discussions sur une proposition visant à prélever un impôt sur la fortune de 2 % sur les fortunes supérieures à 1 milliard de dollars, ce qui permettrait de collecter des recettes estimées à 250 milliards de dollars par an auprès de 3 000 personnes.

Les discussions devraient déboucher jeudi sur une déclaration commune en faveur d'une fiscalité progressive, sans pour autant approuver la proposition d'un "impôt sur les milliardaires" à l'échelle mondiale.

Le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, a averti que si l'idée d'un impôt progressif était une "bonne contribution" du Brésil, la mise en œuvre d'une telle proposition serait une tâche très difficile.

"Nous savons tous que nous entamons un processus très, très difficile", a déclaré M. Gentiloni. "La première étape consistera à travailler sur l'échange d'informations entre les différents pays.

"C'est un défi, mais j'ai l'impression qu'il a été bien accueilli dans l'ensemble", a-t-il ajouté. "Il faudra en discuter dans les mois et les années à venir.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a également salué l'esprit des discussions, mais s'est montrée méfiante à l'égard d'une nouvelle politique fiscale mondiale.

"Les États-Unis soutiennent fermement l'idée d'une fiscalité progressive et veulent s'assurer que les personnes très riches et à hauts revenus paient leur juste part", a-t-elle déclaré à la presse lors de la réunion du G20 sur les finances à Rio de Janeiro.

Elle a rappelé que le président américain Joe Biden avait proposé plusieurs mesures à cette fin, dont un "impôt sur les milliardaires".

"Nous pensons qu'il est logique que la plupart des pays adoptent cette approche d'imposition progressive. Nous sommes heureux de travailler avec le Brésil sur ce sujet et de propager ces idées au sein du G20", a-t-elle déclaré.

"Mais la politique fiscale est très difficile à coordonner au niveau mondial et nous ne voyons pas la nécessité ou ne pensons pas qu'il soit souhaitable d'essayer de négocier un accord mondial sur ce sujet. Nous pensons que tous les pays devraient veiller à ce que leurs systèmes fiscaux soient équitables et progressifs", a-t-elle ajouté. (Reportage de Jan Strupczewski et Marcela Ayres ; Rédaction de Brad Haynes et Andrea Ricci)