L'inflation annuelle au Brésil a continué à baisser mais légèrement moins que prévu en avril, ont montré les données officielles vendredi, dans les premières lectures des prix à la consommation après que la banque centrale du pays ait voté pour réduire le rythme de ses réductions de taux d'intérêt.

L'inflation dans la plus grande économie d'Amérique latine a atteint 3,69% au cours des 12 mois précédant avril, a déclaré l'agence de statistiques IBGE, ce qui représente un ralentissement par rapport aux 3,93% du mois précédent, mais un peu plus que les 3,66% attendus par les économistes interrogés par Reuters.

En début de semaine, la banque centrale du Brésil a réduit ses taux de 25 points de base à 10,5 %, ralentissant ainsi son cycle d'assouplissement en cours après six réductions consécutives de 50 points de base. La décision partagée a fait chuter les actions et la monnaie réelle après que les votes minoritaires en faveur d'une réduction plus importante ont fait craindre que la politique monétaire ne prenne une tournure dovish sous la pression des politiciens.

L'inflation annuelle reste dans la fourchette cible de la banque de 3 % plus ou moins 1,5 point de pourcentage, mais les récentes incertitudes mondiales qui soutiennent les contrats à terme sur les taux d'intérêt et le dollar américain ont été citées comme raisons de la plus grande prudence de la banque centrale.

"L'inflation globale continue de baisser et les perspectives à court terme sont bénignes, mais le rebond du dollar depuis février commencera à alimenter les pressions inflationnistes dans les mois à venir", a déclaré Andres Abadia, économiste chez Pantheon Macroeconomics.

"Nous continuons donc de penser que le taux d'inflation global terminera l'année aux alentours de 3,5 %.

Les prix à la consommation en avril ont augmenté de 0,38 % par rapport à mars, selon l'IBGE, ce qui représente une accélération par rapport aux 0,16 % du mois précédent et dépasse légèrement les 0,35 % prévus par les économistes dans un sondage Reuters.

Sept des neuf groupes étudiés par l'agence de statistiques ont vu leurs prix augmenter en avril. Les hausses des coûts des soins de santé, de l'alimentation et des boissons se sont distinguées, tandis que les économistes ont souligné la baisse de l'inflation des services, très surveillée, comme un élément positif.

"En dépit d'une lecture plus élevée que prévu, nous voyons toujours un processus bénin et aucun signe évident de ré-accélération de l'inflation", a déclaré Rafaela Vitoria, économiste en chef d'Inter.

"Nous pensons que le cycle d'assouplissement monétaire se poursuivra avec des réductions supplémentaires de 25 points de base, ce qui portera le taux de référence à 9,25 % à la fin de 2024."