L'inflation brésilienne dépasse les estimations en février, atteignant le chiffre mensuel le plus élevé depuis un an

Les prix à la consommation au Brésil ont augmenté légèrement plus que prévu en février, atteignant le chiffre mensuel le plus élevé depuis un an, sous l'effet de la hausse des prix de l'éducation, a déclaré mardi l'agence gouvernementale de statistiques IBGE.

L'inflation, mesurée par l'indice IPCA, était de 0,83% le mois dernier par rapport à janvier, alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à 0,78%. Les prix de l'éducation ont augmenté de 4,98% au cours du mois, ce qui représente 0,29 point de pourcentage de l'inflation, les écoles et les universités augmentant les frais de scolarité au début de l'année. Les prix des aliments et des boissons ont également contribué aux résultats, a déclaré l'IBGE. Le chiffre mensuel est le plus élevé depuis février de l'année dernière, lorsqu'il avait enregistré une inflation de 0,84%. L'inflation globale sur 12 mois s'est élevée à 4,50 %, ce qui représente un ralentissement par rapport aux 4,51 % enregistrés en janvier, mais est supérieur aux 4,44 % attendus par les économistes. "Le tableau de l'inflation reste bénin au Brésil, et nous pensons toujours que le taux global continuera à baisser au cours du deuxième trimestre", a déclaré Andres Abadia, économiste en chef pour l'Amérique latine chez Pantheon Macroeconomics. Cela devrait se produire en raison de "l'effet retardé de la politique monétaire stricte", a-t-il écrit dans une note aux clients, mentionnant également la demande intérieure en difficulté, la stabilisation des prix des matières premières et des conditions météorologiques et d'approvisionnement bénignes. Le comité de politique monétaire de la banque centrale du Brésil se réunira la semaine prochaine pour fixer son taux d'intérêt de référence, qui s'élève actuellement à 11,25 %, après que l'autorité a donné le coup d'envoi de son cycle d'assouplissement en août avec une réduction de 50 points de base après près d'un an de taux inchangés à 13,75 %, leur plus haut niveau en six ans. Depuis lors, elle a constamment signalé le maintien du même rythme d'assouplissement pour les réunions à venir. "Il n'y a pas assez d'éléments dans ce communiqué sur l'inflation pour que la banque centrale reconsidère les réductions de 50 points de base qu'elle a signalées lors de la réunion de la semaine prochaine et de la réunion suivante en mai", a déclaré William Jackson, économiste en chef des marchés émergents chez Capital Economists. "Mais si l'inflation de base reste élevée, comme nous le prévoyons, nous pensons que le Copom passera à de plus petites réductions de 25 points de base vers le milieu de l'année", a-t-il ajouté.