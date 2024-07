La Chine, premier importateur mondial de viande bovine, et le Brésil, premier fournisseur, vont mettre en place un programme pilote dans le cadre des efforts visant à rendre la production de viande bovine plus durable, ont annoncé les médias d'État mercredi.

La viande bovine est considérée comme l'une des formes d'alimentation les plus polluantes, en particulier au Brésil, où la production alimentaire a été associée au défrichage de vastes étendues de forêts qui piègent le carbone.

L'administration d'État chinoise chargée de la régulation des marchés a rencontré les institutions brésiliennes pour discuter des méthodes permettant de garantir la transparence de la chaîne d'approvisionnement en viande bovine et de la mise en place d'une plateforme de traçabilité transfrontalière, a indiqué CCTV. Elle n'a pas fourni d'autres informations sur le calendrier.

Les deux pays ont convenu qu'une norme mondiale unifiée serait au cœur du système de traçabilité, qui permettrait également de lutter contre la contrefaçon de viande bovine.

Les entreprises chinoises ont longtemps privilégié le prix au détriment de la durabilité, mais elles s'intéressent de plus en plus à des approvisionnements plus écologiques.

Contrairement aux efforts de développement durable déployés en Occident, qui ont souvent été menés par les consommateurs, le changement opéré par la Chine est avant tout motivé par des signaux politiques et par la pression exercée par les investisseurs.

Les négociants et les analystes du développement durable estiment toutefois que l'augmentation des coûts et les problèmes logistiques risquent de limiter la demande de produits durables.

Selon l'organisation environnementale The Nature Conservancy, l'élevage de bétail au Brésil est lié à près de 24 % de la déforestation tropicale annuelle mondiale et à environ 10 % du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Le pâturage du bétail est l'utilisation initiale la plus courante des zones déboisées en Amazonie et dans la savane Cerrado voisine, une pratique qui fait l'objet de limites légales strictes mais qui se poursuit illégalement.

La Chine a importé 2,74 millions de tonnes de bœuf en 2023, dont plus de 40 % en provenance du producteur sud-américain, selon les douanes chinoises. (Reportage de Mei Mei Chu ; édition de Barbara Lewis)