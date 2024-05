Le conseil d'administration de la banque centrale du Brésil a débattu des mérites de l'abandon de ses prévisions antérieures de réduction des taux d'intérêt de 50 points de base (pb) avant de décider d'une réduction de 25 pb cette semaine, selon une personne familière avec la discussion.

Le comité de fixation des taux de la banque, connu sous le nom de Copom, a réduit son taux d'intérêt de référence de 25 points de base mercredi, après six réductions consécutives de deux fois cette valeur, malgré le désaccord des directeurs nommés par le président Luiz Inacio Lula da Silva.

Les divisions au sein du comité de neuf personnes, les quatre membres nommés par Lula ayant voté pour une nouvelle réduction de 50 points de base, ont suscité l'inquiétude des investisseurs qui craignent un changement de politique peu enthousiaste une fois que le gouvernement aura nommé la majorité du conseil l'année prochaine.

Toutefois, la source au fait des délibérations a déclaré que la partie la plus controversée de la discussion était de savoir s'il fallait rompre avec les orientations explicites de la banque. En mars, les responsables politiques ont annoncé une nouvelle baisse des taux de 50 points de base ce mois-ci.

La banque centrale s'est refusée à tout commentaire.

Les détails du débat des décideurs, rapportés pour la première fois par le journal local Valor Economico, montrent également que les commentaires du président de la banque Roberto Campos Neto le mois dernier sur l'abandon des orientations n'ont pas fait l'objet d'un consensus au sein du conseil.

Lors d'un événement à Washington le 17 avril, M. Campos Neto a ouvert la voie à une réduction des taux en mentionnant quatre scénarios possibles, dont "un système dans lequel l'incertitude devient et continue d'être très élevée, mais qui ne change pas de manière significative, ce qui pourrait signifier une réduction du rythme".

Ses remarques ont été formulées après que les données sur l'inflation aux États-Unis eurent déclenché une vague de réévaluation des actifs dans le monde entier, en raison des craintes de voir les taux rester élevés plus longtemps dans la première économie mondiale. Elles font également suite à la décision du gouvernement brésilien d'assouplir son objectif budgétaire pour 2025, ce qui, selon M. Campos Neto, a eu une incidence sur la prime de risque du pays.

M. Campos Neto a consulté des remarques écrites lorsqu'il a fait ces commentaires, ce qui indique que son discours n'a pas été improvisé.

Cinq jours plus tard, de retour au Brésil, M. Campos Neto a été encore plus clair lors d'un autre événement, où il a déclaré : "Ce que nous avons fait la semaine dernière, c'est dire que nous ne pouvons pas donner d'"indications" parce que le niveau d'incertitude est très élevé".

Ses remarques ont renforcé les paris du marché sur une réduction de 25 points de base cette semaine, même si certains économistes pensaient encore que la banque centrale s'en tiendrait à ses orientations précédentes en raison d'impressions d'inflation plus bénignes et d'un redressement partiel du taux de change du Brésil.

Les décisions divergentes ne sont pas rares au sein des conseils d'administration des banques centrales du monde entier, comme ce fut le cas au Brésil en août 2023, lorsque les décideurs politiques ont donné le coup d'envoi de ce cycle d'assouplissement. L'évolution des perspectives économiques a également conduit d'autres banques centrales à changer de cap.

Mais les divisions au sein de la banque centrale brésilienne sont d'autant plus sensibles que Lula et ses alliés de gauche ont vivement critiqué la politique monétaire récente.

M. Campos Neto et deux autres membres du conseil d'administration nommés par l'ancien président Jair Bolsonaro arrivent au terme de leur mandat en décembre, ce qui permettra aux membres nommés par M. Lula de former une majorité au sein du conseil d'administration. (Reportage de Marcela Ayres, édition de Brad Haynes et Josie Kao)