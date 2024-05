Les compagnies aeriennes bresiliennes Azul et Gol ont informe le regulateur antitrust local CADE de leur nouvel accord de partage de code et ne s'attendent pas a ce que des obstacles soient imposes, a declare le directeur general d'Azul a Reuters.

Les deux compagnies, qui detiennent chacune environ 30 % du marche interieur, ont devoile la semaine derniere l'accord qui couvre toutes les liaisons interieures exploitees par l'une et non par l'autre, ainsi que leurs programmes de fidelisation.

Cet accord a egalement relance les speculations sur une eventuelle fusion entre les compagnies aeriennes, qui necessiterait l'approbation des autorites de la concurrence.

Azul a declare dans un depot de titres en fin de journee de mardi, apres l'interview de Reuters, qu'elle etait en pourparlers avec Abra Group, la societe mere de Gol, pour "explorer les opportunites".

Les accords de partage de code, qui permettent aux compagnies aeriennes de vendre des sieges sur leurs vols respectifs, ne necessitent pas de feu vert antitrust au Bresil, mais certains se sont inquietes de la concentration du marche et ont suggere que l'organisme de surveillance se penche tout de meme sur la question.

"Nous sommes alles a la CADE pour expliquer ce que nous faisons, et s'ils decident d'examiner la question, c'est tres bien", a declare John Rodgerson, PDG d'Azul. "Il n'y a pas de chevauchement d'itineraires, ni de coordination des prix. Nous ne voyons donc aucun probleme.

M. Rodgerson a fait remarquer qu'Azul avait conclu un accord similaire avec son rival LATAM en 2020, lorsque la pandemie de COVID-19 a frappe l'industrie du transport aerien. Cet accord s'est effondre l'annee suivante, Azul n'ayant pas reussi a s'associer avec le transporteur chilien.

Le nouvel accord de partage de code entre Azul et Gol intervient alors que cette derniere s'est placee en janvier sous la protection de la loi sur les faillites aux Etats-Unis, en proie a des difficultes liees a un lourd endettement et a des retards de livraison de la part du constructeur d'avions Boeing.

Toutefois, M. Rodgerson a declare que les deux compagnies avaient deja entame des pourparlers en vue d'un accord, compte tenu de la complementarite de leurs reseaux. Gol se concentre sur les grandes villes telles que Sao Paulo, Rio de Janeiro et Brasilia, tandis qu'Azul dispose d'un reseau plus disperse.

"Nous operons dans une centaine de villes ou Gol n'est pas presente, de sorte que les choses pourront desormais se derouler beaucoup plus facilement", a-t-il declare.

Les analystes estiment qu'Azul vole seule sur plus de 80 % de ses itineraires.

Les compagnies aeriennes bresiliennes ont beneficie d'une forte demande cette annee. En mars, Azul a revu a la hausse son estimation des benefices de base, citant egalement l'amelioration des prix du carburant et la croissance de la capacite.

Le transporteur prevoit d'ajouter deux a trois avions par mois entre juin et la fin de l'annee, la plupart d'entre eux etant des Embraer, et il est convaincu que la demande sera bonne. (Reportage de Gabriel Araujo, edition de Brad Haynes et Josie Kao)