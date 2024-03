Le transporteur brésilien Azul a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour 2024, car la demande de transport aérien dans la plus grande économie d'Amérique latine reste à des niveaux élevés, ce qui aide Azul malgré les goulets d'étranglement dans le secteur.

Azul a déclaré qu'elle prévoyait un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) d'environ 6,5 milliards de reais cette année, ce qui représente une croissance de près de 25 % par rapport à 2023 et dépasse les 6,3 milliards de reais précédemment prévus.

La révision à la hausse, a déclaré la société dans un dépôt de titres, reflète la forte demande, l'amélioration des prix du carburant, la croissance attendue de la capacité et un plus grand nombre d'avions économes en carburant entrant dans sa flotte.

Pour le quatrième trimestre de 2023, la compagnie aérienne a déclaré une croissance de 74,5% du bénéfice net à 403,3 millions de reais, tandis que le revenu net a augmenté de 13% à 5,03 milliards de reais, dépassant l'estimation des analystes interrogés par LSEG de 4,93 milliards.

Les actions d'Azul cotées à Sao Paulo ont glissé d'environ 5 % après la publication du rapport, faisant du titre la plus forte baisse de l'indice boursier brésilien Bovespa, mais les analystes côté vente ont salué les résultats.

Les analystes de JPMorgan ont déclaré dans une note aux clients que "Azul a présenté des résultats décents", ajoutant que la société offre "une asymétrie significative à la hausse", même après une dilution prochaine des capitaux propres liée à un accord avec les bailleurs.

Azul a conclu l'année dernière des obligations de restructuration avec des bailleurs et des fabricants d'équipement dans le but de stimuler sa structure de capital et son flux de trésorerie, en donnant des actions et des dettes négociables en échange de paiements moins élevés.

Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré qu'ils voyaient des risques de hausse pour les prévisions d'Azul pour 2024 en raison de la baisse des prix du kérosène et d'une dynamique de marché saine, avec des ajouts de capacité limités de la part des concurrents.

Les compagnies aériennes ont eu du mal à augmenter leur capacité pour répondre à la demande croissante, en raison des retards de livraison des constructeurs d'avions et des pressions liées à la maintenance des moteurs.

Azul, qui détient une part de marché de près de 30 % au Brésil, prévoit d'ajouter 11 à 13 appareils Embraer E2 à sa flotte en 2024, la plupart en fin d'année, et a également ajouté quelques gros-porteurs Airbus à sa flotte.

"C'est une nouvelle très positive", a déclaré le directeur général John Rodgerson à la presse. "Nous avons l'intention de renforcer la croissance dans des hubs tels que Recife, Confins, Belem. Nous desservons environ 160 villes au Brésil et prévoyons d'en ajouter une dizaine cette année."

Le directeur financier Alex Malfitani a déclaré qu'il considérait qu'Embraer était mieux placé que ses pairs pour livrer des avions dans les délais actuellement.

Plus tôt dans la journée de jeudi, Gol, le concurrent local d'Azul, qui est sous la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis, a affiché une perte nette de 1,09 milliard de reais pour le quatrième trimestre.

(1 $ = 4,9932 reais)