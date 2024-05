La production d'oranges du Brésil devrait atteindre son niveau le plus bas depuis plus de trois décennies en 2024/25, a déclaré le centre de recherche Fundecitrus vendredi, alors que les agriculteurs sont aux prises avec des conditions climatiques défavorables et une maladie des agrumes connue sous le nom de greening.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Le Brésil est le plus grand producteur et exportateur mondial de jus d'orange, dont les stocks mondiaux oscillent autour de niveaux historiquement bas après quatre saisons consécutives de petites récoltes dans le pays sud-américain.

L'an dernier, les prix du jus d'orange ont atteint des sommets presque inégalés en raison de la réduction des stocks.

PAR LES CHIFFRES

Les principales zones de production d'oranges du Brésil dans les états de Sao Paulo et Minas Gerais devraient récolter 232,38 millions de boîtes de 40,8 kg cette année, selon Fundecitrus, soit une baisse de 24,36 % par rapport au cycle précédent.

Il s'agirait du niveau le plus bas depuis 1988/89, lorsque la production s'élevait à 214 millions de boîtes, selon les chiffres compilés par Fundecitrus et l'association d'exportateurs de jus d'orange CitrusBR.

CITATIONS CLÉS

"Le chiffre nous a surpris. Les effets du climat ont fortement affecté l'industrie", a déclaré Juliano Ayres, directeur de Fundecitrus, lors d'un événement.

"Pour que la production d'agrumes reste compétitive, nous devons vaincre le greening - et nous le ferons", a-t-il ajouté, faisant référence à la maladie qui entraîne un rabougrissement des fruits. Elle est causée par des bactéries transportées par les psylles, ou poux sauteurs. (Reportage de Roberto Samora ; rédaction de Gabriel Araujo ; édition de Jonathan Oatis)