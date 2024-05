La récolte de céréales telles que le soja, le maïs et le riz dans l'État brésilien du Rio Grande do Sul, dévasté par les inondations, a progressé lentement au cours de la semaine écoulée, les pluies incessantes et les eaux obstinément hautes ne parvenant pas à se calmer, ce qui a perturbé le travail.

Selon l'agence agricole nationale Emater, la récolte de soja dans le deuxième État producteur du pays a atteint 85 % de la superficie, contre 78 % la semaine dernière, alors que les conditions météorologiques sont restées défavorables et ont gravement endommagé les cultures.

"Il y a eu une forte réduction de la qualité des grains par rapport au produit obtenu avant l'excès de pluie", a déclaré Emater, se référant au soja.

L'agence a prédit qu'une partie de la surface de soja qui reste à récolter dans le Rio Grande do Sul pourrait être "abandonnée" parce qu'il ne serait pas rentable pour les agriculteurs de récolter leurs haricots dans les conditions actuelles.

Les inondations meurtrières, qui ont submergé des villes entières et endommagé des infrastructures essentielles, ont conduit les prévisions à revoir à la baisse les estimations de production de soja de l'État entre 1,78 million de tonnes et 3 millions de tonnes au cours des derniers jours.

Dans la ville de Canoas, 100 000 tonnes de soja sont menacées après l'inondation d'un entrepôt appartenant au broyeur de soja privé Bianchini.

Emater a noté que les silos à riz ont également été compromis après que les inondations aient touché ces structures, provoquant des coupures d'électricité et empêchant la ventilation des grains. L'agence a également souligné l'impossibilité de déplacer les produits des unités de stockage touchées en raison des routes endommagées.

À ce jour, il n'y a pas d'estimation précise du nombre de silos à riz inondés par l'eau, a déclaré M. Emater. Les agriculteurs n'ont pas encore récolté 14 % de leurs rizières dans le Rio Grande do Sul, a ajouté l'agence.

À Frederico Westphalen, les silos d'ensilage de maïs ont été endommagés par la pluie ou ont subi des infiltrations d'eau, ce qui a entraîné des pertes considérables, a indiqué M. Emater.

Les pluies et la forte humidité de l'air de ces dernières semaines ont causé des pertes quantitatives et qualitatives au maïs, a indiqué l'agence.

"Une fois de plus, dans les quelques opportunités de récolte qui se sont présentées, le soja a eu la priorité sur le maïs", a déclaré M. Emater. Cela s'est traduit par une augmentation de seulement 2 % de la surface de maïs récoltée par rapport à la semaine précédente, pour atteindre 88 %. (Reportage d'Ana Mano ; Rédaction d'Andrea Ricci et Richard Chang)