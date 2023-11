La société brésilienne de technologie financière StoneCo prévoit de multiplier ses bénéfices nets par huit d'ici à la fin de 2027 en accélérant l'intégration de ses services financiers et de ses opérations logicielles, a déclaré le PDG Pedro Zinner lors d'une interview précédant un événement destiné aux investisseurs à New York mercredi.

L'entreprise continuera à se concentrer sur les segments de clientèle des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), tout en maintenant un niveau d'investissement contrôlé, a déclaré M. Zinner.

StoneCo prévoit un bénéfice net ajusté d'au moins 1,9 milliard de réais en 2024 et d'au moins 4,3 milliards de réais en 2027, un objectif ambitieux après avoir clôturé l'année dernière avec un bénéfice net ajusté de 526 millions de réais.

Ces prévisions optimistes font suite à une augmentation de plus de 300 % du bénéfice ajusté pour le troisième trimestre par rapport à l'année précédente, ce qui a permis à l'entreprise de gagner 12,9 % lundi à New York.

"Au cours des dernières années, l'entreprise a construit un modèle d'affaires très rentable et générateur de liquidités. Ce que nous faisons maintenant, c'est essentiellement profiter de ces opportunités et les exploiter, afin d'utiliser ces liquidités pour développer notre activité et améliorer notre rentabilité", a déclaré Zinner à Reuters.

La croissance souhaitée des bénéfices provenant de l'expansion du segment des PME sera stimulée par une utilisation plus efficace des outils de distribution des services et des produits, qu'ils soient en ligne ou physiques, a déclaré StoneCo.

Le volume des paiements traités par l'entreprise dans le segment MSMB devrait dépasser 412 milliards de réais en 2024 et atteindre plus de 600 milliards de réais en 2027, contre 290 milliards de réais l'année dernière.

Le taux de prise du segment, qui est une commission perçue pour permettre les transactions avec des tiers, devrait passer de 2,49 % l'année prochaine à 2,70 % en 2027, selon l'entreprise. En 2022, il s'élevait à 2,15 %.

L'activité principale de StoneCo est le traitement des paiements, en particulier pour les PME. Avec l'acquisition de Linx, elle est désormais également très présente dans le domaine des logiciels de gestion d'entreprise. (Reportage d'André Romani ; Rédaction de Peter Frontini ; Rédaction d'Ana Mano et Cynthia Osterman)