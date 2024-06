Le Brésil a enregistré un déficit des comptes courants de 3,4 milliards de dollars en mai, a déclaré la banque centrale lundi, inversant l'excédent enregistré un an plus tôt en raison d'un excédent commercial plus faible et d'un déficit plus important dans le compte des services.

Ce résultat est légèrement inférieur au déficit de 3,5 milliards de dollars prévu par les économistes interrogés par Reuters. En mai de l'année dernière, la plus grande économie d'Amérique latine avait enregistré un excédent de 1,1 milliard de dollars dans ses transactions courantes.

Les investissements directs étrangers ont atteint 3 milliards de dollars en mai, soit moins que les 4,75 milliards de dollars prévus par le sondage.

Le déficit des comptes courants sur 12 mois a atteint 1,79 % du produit intérieur brut, mais a été largement couvert par les investissements directs étrangers, qui représentaient 2,95 % du PIB.

La balance commerciale a baissé de 3 milliards de dollars et le déficit des services a augmenté de 1,3 milliard de dollars par rapport au même mois de l'année dernière, a déclaré la banque centrale.

Les échanges commerciaux entre le Brésil et l'étranger ont été affectés par l'importation croissante de crypto-actifs, qui a augmenté de 55% en mai pour atteindre 1,5 milliard de dollars. Ces chiffres sont inclus dans les statistiques de la banque centrale - mais pas dans les chiffres commerciaux du gouvernement - et réduisent l'excédent commercial du pays.

Le déficit du compte des paiements factoriels a augmenté de 168 millions de dollars par rapport à mai 2023, a ajouté la banque centrale.

Les investissements de portefeuille sur le marché intérieur ont connu un afflux de 1,3 milliard de dollars au cours du mois, composé d'un afflux de 2,2 milliards de dollars en obligations et d'une sortie de 896 millions de dollars en actions et en fonds d'investissement.