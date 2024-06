Le Brésil devrait devenir le premier exportateur mondial de coton en 2023/24, détrônant les États-Unis de la première place qu'ils occupent depuis des décennies, à la suite d'une augmentation de plus de 80 % des expéditions cette saison, a déclaré l'association locale d'exportateurs Anea.

À un mois de la fin du cycle 2023/24, la position du pays sud-américain en tant que premier exportateur mondial est acquise, selon le groupe, grâce à une production record, à une forte demande des pays asiatiques et à une baisse de la production américaine due à des conditions météorologiques défavorables.

"Cela s'est produit un peu plus tôt que nous ne l'avions imaginé", a déclaré Miguel Faus, directeur de l'Anea, à Reuters. "La raison principale est que la récolte américaine a été insuffisante, alors que la production brésilienne a augmenté.

M. Faus a déclaré que les exportations brésiliennes pourraient encore augmenter la saison prochaine, lorsque les agriculteurs commenceront à récolter une récolte qui devrait atteindre un nouveau record, puis à nouveau en 2025/26.

"Je pense qu'à moyen terme, le Brésil consolidera sa position de leader", a-t-il déclaré.

Il a cité les données du Département américain de l'agriculture (USDA), qui a augmenté ce mois-ci ses prévisions pour les exportations de coton du Brésil cette année de 300 000 balles pour atteindre 12,4 millions de balles, tout en réduisant les prévisions américaines de 500 000 balles pour atteindre 11,8 millions de balles.

Selon un rapport de l'USDA consulté par Reuters, les États-Unis ont dominé les exportations mondiales de coton depuis le début des années 1990.

Le Brésil a déjà dépassé les États-Unis en termes de production en 2023/24, se classant au troisième rang mondial derrière la Chine et l'Inde - des positions qui devraient être maintenues en 2024/25.

De manière plus générale, le Brésil a augmenté ses exportations de produits de base, notamment de maïs et de café.

Il est depuis longtemps le premier producteur et exportateur mondial de café et M. Faus a déclaré qu'il aurait toujours plus d'influence sur ce marché que sur celui du coton.

"Dans le cas du coton, les forces sont plus équilibrées... Mais bien sûr, si la production brésilienne augmente ou diminue, le marché y prêtera attention", a-t-il déclaré.

La Chine, le Viêt Nam, le Bangladesh, la Turquie et le Pakistan comptent parmi les principaux acheteurs de coton brésilien. (Reportage de Roberto Samora ; rédaction de Barbara Lewis)