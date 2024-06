Le gouvernement brésilien fait appel à OpenAI pour accélérer le filtrage et l'analyse de milliers d'actions en justice à l'aide de l'intelligence artificielle (IA), afin d'éviter les pertes judiciaires coûteuses qui pèsent sur le budget fédéral.

Le service d'IA signalera au gouvernement la nécessité d'agir sur les procès avant les décisions finales, en cartographiant les tendances et les domaines d'action potentiels pour le bureau de l'avocat général (AGU).

L'AGU a déclaré à Reuters que Microsoft fournirait les services d'intelligence artificielle du créateur de ChatGPT, OpenAI, par l'intermédiaire de sa plateforme informatique en nuage Azure. L'entreprise n'a pas précisé le montant que le Brésil paierait pour ces services.

Les paiements de la dette ordonnés par les tribunaux ont absorbé une part croissante du budget fédéral brésilien. Le gouvernement a estimé qu'il dépenserait 70,7 milliards de réais (13,2 milliards de dollars) l'année prochaine pour des décisions judiciaires pour lesquelles il ne peut plus faire appel. Ce chiffre n'inclut pas les créances de faible valeur, qui s'élèvent historiquement à environ 30 milliards de reais par an.

Le montant combiné de plus de 100 milliards de réais représente une forte augmentation par rapport aux 37,3 milliards de réais de 2015. Il équivaut à environ 1 % du produit intérieur brut, soit 15 % de plus que ce que le gouvernement prévoit de dépenser en assurance chômage et en primes salariales pour les travailleurs à faible revenu l'année prochaine.

L'AGU n'a pas expliqué la raison de l'augmentation des frais de justice au Brésil.

L'AGU a déclaré que le projet d'IA ne remplacerait pas le travail de ses membres et de ses employés. "Il les aidera à gagner en efficacité et en précision, toutes les activités étant entièrement supervisées par des humains.

En mars, le ministère de la planification a débloqué 25 millions de reais de crédits supplémentaires pour l'AGU, afin de couvrir des initiatives comprenant la mise en œuvre de projets stratégiques de technologie de l'information.

(1 $ = 5,3577 reais) (Reportage de Marcela Ayres et Bernardo Caram Rédaction de Brad Haynes et Rod Nickel)