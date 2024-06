La banque centrale du Brésil a décidé mercredi de mettre fin à un cycle de réduction des taux d'intérêt entamé en août dernier, en invoquant des prévisions d'inflation plus élevées et la réaction des marchés aux difficultés de Brasilia à équilibrer le budget fédéral, alors que les réductions de taux d'intérêt aux États-Unis semblent plus lointaines.

Le comité de fixation des taux de la banque, connu sous le nom de Copom, a maintenu le taux d'intérêt de référence Selic à 10,50 % dans une décision unanime. Selon une enquête Reuters menée auprès de 40 économistes, 34 d'entre eux prévoyaient une pause, tandis que six autres tablaient sur une réduction de 25 points de base.

"Le Comité a décidé à l'unanimité d'interrompre le cycle d'assouplissement", ont déclaré les responsables politiques dans leur communiqué de décision, ajoutant que "la résistance de l'activité économique, le relèvement de ses propres projections en matière d'inflation et la désolidarisation des anticipations exigent une plus grande prudence".

Tous les regards étaient tournés vers la réunion politique après que le président Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré mardi que la politique de la banque centrale était la seule "chose déplacée" au Brésil, reprenant ainsi la politique de la Banque mondiale.

critique directe

Roberto Campos Neto, chef de la banque.

Beaucoup ont vu dans ces remarques une pression exercée sur les membres du conseil d'administration pour qu'ils soutiennent une baisse des taux, alors que Lula réfléchit à la succession de Campos Neto, nommé par l'ancien président Jair Bolsonaro et dont le mandat s'achève en décembre.

En mai, les décideurs politiques avaient déjà ralenti le rythme de l'assouplissement monétaire avec une réduction de 25 points de base après six réductions deux fois plus importantes. La décision du Copom de mai était très partagée, les quatre élus de Lula au sein du comité de neuf membres ayant voté en faveur d'une réduction plus importante.

Cette division a éloigné les attentes du marché en matière d'inflation de l'objectif officiel de 3 %, ce qui a eu pour effet d'augmenter le taux d'inflation.

Cette décision a été jugée préoccupante.

par les représentants de la banque centrale. Les analystes craignent qu'une fois que Lula aura nommé la majorité du conseil d'administration l'année prochaine, la banque centrale ne se montre plus indulgente dans sa lutte contre l'inflation.

Lors de cette réunion, cependant, tous les membres du Copom ont voté en faveur du maintien des taux d'intérêt, y compris le directeur de la politique monétaire, Gabriel Galipolo, considéré comme le favori pour remplacer Campos Neto.

Cette décision s'inscrit dans un contexte de hausse des prévisions d'inflation du marché pour cette année, 2025 et 2026. La monnaie brésilienne s'est également affaiblie ce mois-ci, ébranlée par la perspective de voir les coûts d'emprunt américains rester élevés plus longtemps alors que le gouvernement s'efforce d'équilibrer les comptes publics, Lula insistant sur le fait qu'il ne laissera pas la discipline fiscale nuire aux pauvres.

"Le Comité suit de près l'impact des récents développements budgétaires sur la politique monétaire et les actifs financiers", a écrit le Copom dans sa déclaration de mercredi.

La nervosité des marchés s'est traduite par une hausse des taux d'intérêt à long terme par rapport au mois d'août 2023, lorsque la banque centrale a commencé à réduire les taux d'intérêt, ce qui a permis d'abaisser les coûts d'emprunt à 13,75 %, leur niveau le plus élevé depuis six ans.

L'assombrissement des perspectives est intervenu malgré l'amélioration des perspectives économiques du Brésil cette année, l'inflation sur 12 mois ayant baissé alors même que les chiffres du marché du travail ont été plus élevés que prévu.

Les prix à la consommation ont augmenté de 3,93 % au cours de l'année

12 mois jusqu'en mai

contre 4,61 % en août. Des inondations historiques dans le sud du Brésil ont renforcé l'incertitude quant à la poursuite de cette tendance.

La banque centrale a relevé ses prévisions d'inflation à 4,0 % cette année et à 3,4 % pour 2025, contre 3,8 % et 3,3 % précédemment, sur la base des prévisions de taux d'intérêt du marché.

Les décideurs politiques ont également introduit un scénario alternatif avec des taux d'intérêt stables, ce qui donne des projections d'inflation de 4,0 % en 2024 et de 3,1 % l'année prochaine. (Rapport de Marcela Ayres, édition de Brad Haynes)