Les tensions frontalières dans la région de l'Esequibo, en Guyane, et la crise humanitaire qui frappe le peuple indigène Yanomami ont conduit l'armée brésilienne à augmenter ses forces en Amazonie de 10 % plus tôt que prévu, a déclaré à Reuters le commandant militaire de la région.

Les 2 000 soldats supplémentaires aideront l'armée à patrouiller sur une frontière de 9 000 km avec le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et la Bolivie, dans une région de jungle utilisée par les trafiquants de drogue, les mineurs illégaux, les bûcherons et les contrebandiers, a déclaré le général Ricardo Costa Neves.

"Ils renforceront nos opérations dans cette vaste zone afin de contribuer à la lutte contre les crimes frontaliers et environnementaux", a déclaré le général d'infanterie quatre étoiles lors d'une rare interview accordée aux médias.

Le conflit découlant des revendications du Venezuela sur la région pétrolifère d'Esequibo, en Guyane, a déjà conduit l'armée brésilienne à envoyer davantage de soldats, de véhicules blindés et d'artillerie dans l'État frontalier de Roraima, avec la création d'un nouveau régiment dans cette région.

"La situation frontalière nous a amenés à apporter certains changements qui figuraient dans notre plan stratégique. Nous triplons pratiquement notre infanterie mécanisée, nos véhicules blindés et notre artillerie dans le Roraima", a déclaré M. Costa Neves.

Le renforcement comprendra la création de deux bases avancées déployées en permanence à l'intérieur de la réserve Yanomami sur les rivières Uraricoera et Mucajai, principales voies d'accès pour les chercheurs d'or sauvages qui ont envahi le territoire.

Les mineurs ont apporté la maladie, la destruction de la forêt tropicale et la violence armée sur les terres isolées des Yanomami, à la frontière du Venezuela, provoquant malnutrition et décès. L'année dernière, le gouvernement brésilien a déclaré une situation d'urgence humanitaire et a envoyé une équipe spéciale chargée de déloger environ 20 000 mineurs.

Mais les chercheurs d'or ont commencé à revenir après que les forces armées ont réduit leurs opérations et n'ont pas fait respecter une zone d'exclusion aérienne pour les avions qui les transportaient vers des pistes d'atterrissage clandestines dans la jungle, ont déclaré à Reuters des agents chargés de l'application des lois sur l'environnement.

Le général Costa Neves a déclaré que l'armée serait présente en permanence dans deux nouvelles bases et qu'elle apporterait un soutien logistique aux agences environnementales, indigènes et sanitaires, tout en réprimant les activités illégales dans une zone de 150 km autour de la frontière.

Le général, qui a commandé la mission de maintien de la paix des Nations unies en République démocratique du Congo (Monusco) en 2020-2021, a rejeté les critiques concernant l'incapacité de l'armée à sécuriser le territoire des Yanomami l'année dernière.

"Nous avons transporté par avion 600 tonnes de nourriture et de fournitures qui ont été larguées par parachute aux communautés indigènes. Il s'agit de la plus grande opération de transport aérien de l'histoire de l'armée de l'air brésilienne", a-t-il déclaré.

Avec le soutien de l'armée, 80 % des mineurs ont été expulsés, quelque 80 barges de dragage ont explosé et 22 avions ont été saisis ou détruits, a déclaré Costa Neves.

Les forces armées ont distribué 36 000 colis alimentaires, soigné 206 patients parmi les 6 000 Yanomami présents et arrêté 165 personnes soupçonnées de crimes contre l'environnement.