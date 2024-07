Le gouvernement brésilien a revu à la hausse ses prévisions de déficit primaire pour cette année, à 32,6 milliards de reais (5,9 milliards de dollars), ce qui a entraîné un gel des dépenses pour atteindre l'objectif budgétaire.

Ce déficit, publié dans le rapport bimensuel des ministères de la planification et des finances sur les recettes et les dépenses, correspond à un déficit primaire de 0,3 % du produit intérieur brut.

En mai, lors de la publication du dernier rapport, on prévoyait un déficit primaire de 14,5 milliards de reais, soit 0,1 % du PIB.

L'objectif budgétaire pour cette année est d'éliminer le déficit primaire, qui exclut les paiements d'intérêts, avec une marge de tolérance de 0,25 point de pourcentage du PIB dans un sens ou dans l'autre.

Le gouvernement a annoncé qu'il gèlerait 3,8 milliards de reais de dépenses pour atteindre cette limite inférieure.

Comme le nouveau cadre budgétaire approuvé par le président Luiz Inacio Lula da Silva limite également la croissance des dépenses, 11,2 milliards de reais supplémentaires seront bloqués pour assurer une conformité totale.

Cela porte le total de la limitation à 15 milliards de reais, comme l'a annoncé le ministre des finances Fernando Haddad la semaine dernière.

Les membres du gouvernement de gauche ont constamment souligné leur engagement à respecter l'objectif budgétaire cette année, tandis que les économistes privés interrogés chaque semaine par la banque centrale prévoient un déficit primaire de 0,7 %.

Plus tôt dans la journée de lundi, Lula a déclaré que le gouvernement gèlerait les dépenses chaque fois que cela s'avérerait nécessaire pour atteindre l'objectif budgétaire.

La détérioration des perspectives budgétaires pour l'année est principalement due à une augmentation de 20,7 milliards de reais des dépenses prévues, en particulier pour les retraites et les prestations sociales. Dans le même temps, le gouvernement a réduit ses prévisions de recettes nettes de 13,2 milliards de reais.

Le déficit projeté exclut les 28,8 milliards de reais que le gouvernement prévoit de dépenser pour faire face aux inondations sans précédent dans l'État le plus méridional du Rio Grande do Sul, qui, selon la loi, ne sont pas pris en compte dans le respect de l'objectif budgétaire. (1 $ = 5,5624 reais) (Reportage de Marcela Ayres Rédaction de Chris Reese et Bill Berkrot)