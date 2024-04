L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a rassemblé dimanche des milliers de partisans à Rio de Janeiro pour tenter d'augmenter son capital politique après avoir perdu sa tentative de réélection face au gauchiste Luiz Inacio Lula da Silva en octobre 2022 et fait face à des allégations d'implication dans un coup d'État.

Des images partagées sur les médias sociaux et diffusées par les médias ont montré une grande foule de partisans de M. Bolsonaro, dont beaucoup portaient des maillots de football brésiliens.

Les organisateurs de la manifestation ont estimé le nombre de participants à 100 000 personnes. Les autorités n'ont pas publié de décompte.

Le candidat d'extrême droite Bolsonaro, qui a fait l'objet d'enquêtes policières avant et pendant ses quatre années au pouvoir, fait l'objet d'une enquête sur son rôle présumé dans une campagne visant à saper la confiance dans le système électoral brésilien, qui a culminé avec une insurrection de milliers de ses partisans à Brasilia, la capitale, le 8 janvier 2023.

Le 8 février, la police a saisi le passeport de M. Bolsonaro et l'a accusé d'avoir édité un projet de décret visant à annuler les résultats de l'élection de 2022, d'avoir pressé les chefs militaires de participer à un coup d'État et d'avoir planifié l'emprisonnement du juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes.

"Avez-vous vu le projet de décret ? Moi non plus", a déclaré M. Bolsonaro à la presse dimanche. "Je veux le voir, le peuple veut le voir et la presse aussi.

L'ancien président, qui ne peut pas se présenter aux élections avant 2030, a déclaré que son gouvernement n'avait jamais joué "en dehors des quatre lignes de la Constitution".

Le mois dernier, la police fédérale brésilienne a officiellement accusé M. Bolsonaro, qui était sceptique à l'égard des vaccins lors de la pandémie de COVID-19, d'avoir falsifié ses carnets de vaccination, ouvrant ainsi la voie à des poursuites pénales.

Dimanche, M. Bolsonaro a également profité de l'occasion pour faire l'éloge d'Elon Musk, cofondateur et PDG du constructeur de véhicules électriques Tesla et propriétaire de la plateforme de médias sociaux X, qu'il a qualifié de défenseur de la liberté d'expression. Il a invité la foule à applaudir le milliardaire.

Après que M. Musk a déclaré qu'il contesterait une décision de M. Moraes ordonnant à X de bloquer certains comptes, les avocats représentant M. Musk ont déclaré à la Cour suprême du Brésil que X se conformerait à toutes les décisions émises par la Cour ou par la plus haute cour électorale du Brésil, selon une lettre vue par Reuters lundi.

M. Moraes enquête sur les "milices numériques" qui ont été accusées de diffuser des fausses nouvelles et des messages de haine pendant le gouvernement de M. Bolsonaro.