Le directeur de la banque centrale du Brésil, Roberto Campos Neto, a déclaré vendredi que le manque de confiance des investisseurs dans la capacité du gouvernement à améliorer les comptes publics avait un impact sur les taux d'intérêt à long terme et les attentes en matière d'inflation, et que les prix du marché étaient importants parce qu'ils indiquaient où se situait le problème.

Il a fait ces commentaires dans le contexte d'un nouveau cycle d'affaiblissement du real brésilien par rapport au dollar américain et de fortes hausses des taux d'intérêt à terme en raison des inquiétudes budgétaires et des commentaires du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

S'exprimant lors du Forum juridique de Lisbonne, M. Campos Neto a déclaré que les ajustements fiscaux effectués exclusivement du côté des recettes finissent par perturber des relations fiscales établies de longue date, ce qui crée une incertitude juridique.

L'administration de Lula a souligné qu'elle chercherait à équilibrer les comptes publics en augmentant les recettes et en éliminant les avantages fiscaux indus.

Plus récemment, Lula a commencé à reconnaître la nécessité de réduire les dépenses lorsque des excès sont identifiés, tout en excluant les ajustements structurels de la politique d'augmentation des prestations de retraite et du salaire minimum.

M. Campos Neto a également souligné l'importance d'ancrer les prévisions d'inflation à l'objectif du gouvernement en matière de prix à la consommation, les qualifiant de variable "fondamentale".

Au Brésil, ces anticipations s'écartent de l'objectif d'inflation de 3 %, un facteur clé invoqué par la banque centrale pour justifier sa décision d'augmenter les taux d'intérêt.

d'interrompre son cycle d'assouplissement

la semaine dernière et de maintenir le taux d'intérêt de référence à 10,5 %.

M. Campos Neto a déclaré qu'il ne faisait pas de considérations spécifiques sur le Brésil, mais qu'il fournissait plutôt une analyse de la dynamique économique post-pandémique.

Plus tôt dans la journée de vendredi, Lula a de nouveau critiqué le niveau élevé des taux d'intérêt dans un contexte d'inflation d'environ 4 % et s'en est pris directement à Campos Neto, exhortant la banque centrale à agir sur les récents mouvements de change.

"Pourquoi le dollar augmente-t-il ? Parce qu'il y a de la spéculation avec des produits dérivés visant à apprécier le dollar et à déprécier le real. La banque centrale a l'obligation d'enquêter à ce sujet", a déclaré Lula lors d'une interview accordée à une station de radio locale.