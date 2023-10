Le gestionnaire d'investissement et courtier brésilien XP Inc. aspire à devenir un leader du marché de l'investissement d'ici sept ans, a déclaré mardi son PDG Thiago Maffra, reconnaissant que le paysage mondial est difficile, mais soulignant la situation macroéconomique nationale positive.

S'exprimant lors de l'inauguration de l'espace de la société à Brasilia, le deuxième des six sites devant ouvrir dans différentes villes cette année dans le cadre de la stratégie de marketing de la société, M. Maffra a exprimé son optimisme quant aux perspectives au Brésil.

XP détient actuellement 7 à 8 % du marché de l'investissement au Brésil, tandis que le plus grand acteur détient une part de 20 %, avec environ 80 % des investissements brésiliens concentrés dans les cinq grandes banques, a déclaré M. Maffra.

"Dans les bonnes années, nous gagnons 150 points de base de part de marché par an, et dans les périodes plus difficiles, comme les cycles de hausse des taux d'intérêt, nous gagnons 60 points de base", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. "Nous pensons qu'à un horizon de 5 à 7 ans, nous devrions être le leader du marché des investissements.

Maffra a déclaré qu'alors que les économies avancées luttent toujours contre l'inflation, le cycle d'assouplissement monétaire a déjà commencé dans le pays, et a souligné que les économistes privés prévoient maintenant des prix à la consommation plus bas en 2023, anticipant l'inflation de fin d'année à la limite supérieure de la fourchette cible de la banque centrale de 1,75 % à 4,75 %.

M. Maffra a également souligné que le Brésil est un acteur de premier plan pour ce qui est d'attirer des investissements alignés sur des initiatives vertes, mettant en avant les réformes économiques menées ces dernières années et les propositions en cours.

Il a reconnu que l'augmentation des taux d'intérêt à long terme aux États-Unis "pourrait entraver les perspectives à court terme", mais il s'est dit convaincu que cela ne modifierait pas les perspectives favorables pour le Brésil dans les années à venir. (Reportage de Marcela Ayres ; édition de Jonathan Oatis)