Le Fonds monétaire international a déclaré jeudi que les performances économiques plus faibles du Japon en 2023 pourraient accroître les risques de baisse en 2024, tandis que les indicateurs à haute fréquence indiquent une reprise en Grande-Bretagne cette année.

Julie Kozack, porte-parole du FMI, a déclaré aux journalistes que le prêteur mondial tiendrait compte des nouvelles informations sur les économies japonaise et britannique - qui sont toutes deux entrées en récession - lors de la préparation des nouvelles prévisions mondiales qui seront publiées en avril.

Elle a noté que l'inflation avait baissé, mais que "le travail n'est pas encore terminé en ce qui concerne la politique monétaire", et a déclaré que le FMI exhortait les banques centrales à se garder d'un assouplissement prématuré des taux d'intérêt.

Lorsque l'inflation sous-jacente et les attentes en matière d'inflation se rapprochent clairement et de manière décisive des niveaux cibles, certains ajustements de la politique monétaire "peuvent être justifiés", a-t-elle déclaré.

Mme Kozack a également noté que la politique monétaire devenait moins synchrone, certaines économies de marché émergentes commençant à abaisser leurs taux d'intérêt tandis que certaines économies avancées attendaient pour s'assurer que les pressions inflationnistes s'atténuent.

Le Japon est entré de manière inattendue en récession à la fin de l'année dernière, perdant son titre de troisième économie mondiale au profit de l'Allemagne et soulevant des doutes quant à la date à laquelle la banque centrale commencerait à mettre fin à sa politique monétaire ultra-libre qui dure depuis dix ans.

Certains analystes mettent en garde contre une nouvelle contraction au cours du trimestre actuel, car la faiblesse de la demande en Chine, l'atonie de la consommation et les arrêts de production dans une unité de Toyota Motor Corp sont autant d'éléments qui indiquent que la voie de la reprise économique sera difficile.

M. Kozack a déclaré que la production japonaise plus faible que prévu au second semestre était due à la faiblesse de la consommation intérieure et de l'investissement, bien que la croissance pour l'ensemble de l'année 2023 soit restée solide grâce à la vigueur des exportations.

"Nous pensons que les résultats plus faibles en 2023 pourraient accroître les risques de baisse de l'économie japonaise", a-t-elle ajouté, sans donner plus de détails.

Mme Kozack a déclaré que le FMI ne s'attendait pas à ce que les manifestations d'agriculteurs en France, en Espagne et ailleurs en Europe aient un impact important sur la production économique de ces pays, étant donné le faible rôle que joue l'agriculture dans ces pays.

Toutefois, elle a indiqué qu'il pourrait y avoir un "impact significatif" sur les prix si les manifestations se poursuivaient pendant un certain temps.

Le FMI devrait publier un rapport sur l'économie mondiale en début de semaine prochaine, avant la réunion des responsables financiers du Groupe des 20 à Sao Paolo, au Brésil, les 28 et 29 février.

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, se rendra au Brésil la semaine prochaine pour s'entretenir avec les responsables du G20 de l'économie mondiale et des défis auxquels elle est confrontée, a indiqué M. Kozack. (Reportage d'Andrea Shalal ; Rédaction d'Andrea Ricci)