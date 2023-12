Le nouveau PDG du prêteur brésilien Bradesco, Marcelo Noronha, voit une fenêtre ouverte pour les offres publiques dans le pays l'année prochaine, a-t-il déclaré lundi, mentionnant la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis et une croissance plus forte au Brésil.

"Cela favorise directement le marché boursier", a-t-il déclaré lors d'un déjeuner avec des journalistes, ajoutant que le prêteur annoncera les plans de la nouvelle direction au début de 2024, peut-être en février.

Bradesco, le deuxième prêteur privé du Brésil, a élu M. Noronha à la fin du mois de novembre pour remplacer le PDG sortant Octavio de Lazari Junior après cinq ans, dans le cadre d'un scénario de marché qualifié d'"absolument difficile".

Bradesco a connu récemment une série de mauvais trimestres, avec une augmentation des défauts de paiement et une baisse de la rentabilité, ce qui l'a incité à se montrer plus prudent en matière de prêts.

Interrogé sur l'échange de PDG, le président du conseil d'administration de Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, a déclaré que M. Noronha apportait une nouvelle vision pour le prêteur et qu'il disposait d'un leadership reconnu pour mener à bien le processus de transformation de la banque.

M. Noronha a déclaré qu'il avait une vision positive de l'économie brésilienne, le premier trimestre ayant été le plus faible et le produit intérieur brut (PIB) augmentant d'environ 2 % l'année prochaine.

Le Brésil "est sur la bonne voie pour avoir une croissance plus forte et un scénario global plus positif en 2024", a-t-il déclaré, même si le dernier trimestre devrait être le plus pertinent. "Cela pousse une croissance importante jusqu'en 2025.