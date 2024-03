La récente vague de faillites d'agriculteurs au Brésil est préoccupante pour la puissance agricole sud-américaine, a déclaré lundi le directeur général de l'unité brésilienne du négociant en céréales américain Cargill.

Paulo Sousa s'exprimait lors d'un événement organisé à Sao Paulo par une société de services financiers pour discuter des défis et des opportunités pour les entreprises agroalimentaires au Brésil, le plus grand exportateur de soja, de sucre et d'autres produits alimentaires.

"On assiste à une vague de dépôts de bilan, une nouveauté juridique qui suscite beaucoup d'inquiétude dans le secteur", a déclaré M. Sousa.

Les négociants brésiliens sont de plus en plus attentifs à ce problème.

L'augmentation du nombre de faillites d'agriculteurs, qui affecte la livraison des céréales promises, pourrait également entraver la capacité des négociants à mener à bien les programmes d'exportation, a déclaré l'Anec, le lobby des exportateurs de céréales, le mois dernier. (Reportage d'Ana Mano, édition de Chris Reese et Sam Holmes)