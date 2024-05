Le bilan des graves inondations qui ont frappé le sud du Brésil s'est alourdi à 107 morts, a annoncé jeudi la défense civile, alors que les opérations de sauvetage se poursuivent et que les autorités commencent à mesurer le coût de la reconstruction après la dévastation de l'État du Rio Grande do Sul.

Dans un symbole dramatique de la catastrophe, les sauveteurs ont

ont sauvé un cheval

qui était coincé depuis deux jours sur un toit dans une ville gravement inondée.

De nouvelles pluies sont prévues dans les prochains jours, ce qui fait craindre une nouvelle montée des eaux dans la capitale de l'État, Porto Alegre, qui est inondée, et dans les villes voisines, où les rues sont devenues des rivières.

Au moins 136 personnes sont toujours portées disparues et plus de 165 000 ont été déplacées de leurs maisons inondées et secourues par des bateaux et des hélicoptères.

Des images télévisées ont montré le cheval chevauchant le toit d'une ferme à la périphérie de Canoas, une ville située au nord de Porto Alegre. L'animal a été sécurisé par les pompiers et embarqué dans un bateau pneumatique Zodiac pour être mis en sécurité.

Les inondations ont détruit les infrastructures et les ponts, bloquant l'accès à Porto Alegre, où les rayons des supermarchés sont vides et où des pillages ont été signalés la nuit.

Le gouverneur Eduardo Leite a déclaré que les premiers calculs indiquent que Rio Grande do Sul aura besoin d'au moins 19 milliards de reais (3,68 milliards de dollars) pour reconstruire après les dégâts, qui se sont étendus aux zones agricoles autour de la capitale.

"L'effet des inondations et l'ampleur de la tragédie sont dévastateurs", a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

À Brasilia, le gouvernement fédéral a estimé l

impact fiscal

des inondations à 7,7 milliards de reais (1,49 milliard de dollars), principalement en raison de l'injection de fonds dans un programme de soutien aux petites entreprises touchées par les inondations.

"Cela ne s'arrête pas là", a déclaré le président Luiz Inacio Lula da Silva lors d'un événement annonçant des mesures d'aide à l'État sinistré. M. Lula a déclaré que l'ampleur des besoins du Rio Grande do Sul ne serait connue que lorsque l'eau se serait retirée. (1 $ = 5,1588 reais) (Reportage d'Amanda Perobelli et Leonardo Benansato à Porto Alegre, Andre Romani à Sao Paulo et Marcela Ayres à Brasilia ; rédaction d'Anthony Boadle. Rédaction : Marguerita Choy)