Le bilan des pluies diluviennes qui ont inondé l'État du Rio Grande do Sul, dans le sud du Brésil, s'est alourdi à 66 morts au moins, ont annoncé dimanche les autorités locales.

Le nombre de personnes portées disparues s'élève à 101 et plus de 80 000 personnes ont été déplacées, selon l'autorité de protection civile de l'État. Des enquêtes sont en cours pour déterminer si six autres décès sont liés aux tempêtes.

Les tempêtes de ces derniers jours ont touché environ deux tiers des quelque 500 villes de l'État, qui a une frontière commune avec l'Uruguay et l'Argentine.

Les inondations ont détruit des routes et des ponts dans plusieurs régions. Les pluies ont également provoqué des glissements de terrain et l'effondrement partiel du barrage d'une petite centrale hydroélectrique.

Le président Luiz Inacio Lula da Silva devrait se rendre à Rio Grande do Sul dimanche.