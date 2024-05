Le sidérurgiste et minier brésilien CSN a affiché une perte nette de 479,7 millions de réals (93,3 millions de dollars) au premier trimestre, jeudi en fin de journée, en raison de la baisse des prix du minerai de fer et de l'acier.

La perte a été réduite de près de 42% par rapport à l'année précédente, mais cela est dû en grande partie à des gains fiscaux.

Le revenu net a baissé de 14,2 % à 9,71 milliards de reais au cours des trois mois se terminant le 31 mars, la baisse des prix ayant compensé les volumes de ventes d'acier et de minerai de fer qui ont augmenté de 5 % et de 6 % respectivement.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) s'est élevé à 1,97 milliard de reais, soit une baisse de 39 % par rapport à l'année précédente, la marge EBITDA ajustée ayant chuté de 8 points de pourcentage pour atteindre 19,3 %.

"Il est déjà possible de voir une dynamique plus positive pour les prochains résultats, avec une accélération de la demande et une reprise des prix, en particulier dans le segment minier", a déclaré la société.

CSN a ajouté que sa performance opérationnelle plus faible a également pesé sur son levier financier, un objectif clé de la société, avec le ratio de la dette nette sur l'EBITDA ajusté augmentant à 3,13 par rapport à 2,58 en décembre et 2,45 un an plus tôt. (1 $ = 5,1420 reais) (Reportage d'Andre Romani Rédaction de Mark Potter et David Goodman)