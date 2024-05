L'entreprise brésilienne JBS SA, le plus grand conditionneur de viande au monde, a annoncé mardi un bénéfice net de 1,64 milliard de reais (319,74 millions de dollars) pour le premier trimestre, dépassant largement les attentes des analystes, selon un communiqué de presse.

Après un trimestre solide pour ses activités porcines aux États-Unis et ses divisions de bœuf et d'aliments transformés au Brésil, JBS a déclaré que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, une mesure du revenu d'exploitation connue sous le nom d'EBITDA, s'élevait à 6,4 milliards de réais pour la période.

Les analystes avaient prévu un bénéfice net de 869,1 millions de reais et un EBITDA de 5,2 milliards de reais.