La société brésilienne de pâte à papier et de papier Suzano a contacté la société américaine International Paper pour lui faire part de son intérêt pour une acquisition entièrement en numéraire qui vaudrait près de 15 milliards de dollars, selon des personnes au fait du dossier.

Cette démarche intervient moins d'un mois après qu'International Paper a accepté d'acheter l'entreprise britannique d'emballage DS Smith pour 7,2 milliards de dollars, battant ainsi une offre rivale de Mondi, société cotée à Londres. Cette opération, qui devrait être conclue d'ici le quatrième trimestre 2024, pourrait être perturbée si Suzano poursuivait son offre d'achat d'International Paper, basée à Memphis.

Suzano a communiqué verbalement son offre de 42 dollars par action au conseil d'administration d'International Paper et pourrait soumettre une offre formelle dans les prochains jours, selon les sources, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat. International Paper s'apprête à rejeter l'offre de Suzano, la jugeant insuffisante, a déclaré l'une des sources.

Les actions d'International Paper ont bondi de 12 % à l'annonce de la nouvelle, avant de limiter leurs gains plus tôt dans la journée de mardi, ce qui donne à l'entreprise une capitalisation boursière d'environ 13,5 milliards de dollars. Ses actions ont clôturé en hausse de plus de 5 %.

Les actions de Suzano, dont la valeur de marché s'élève à 77,6 milliards de reais (15,33 milliards de dollars), ont clôturé en baisse de plus de 12 % au Brésil. Les actions de DS Smith à Londres ont chuté de 7,3 % avant d'effacer la majeure partie de ces pertes pour clôturer en baisse d'environ 1 %.

Suzano, le plus grand fabricant de pâte à papier au monde, est en pourparlers pour obtenir un financement par emprunt afin de soutenir son offre, et a informé International Paper que l'offre serait subordonnée à l'abandon par cette dernière de son accord avec DS Smith, ont déclaré les sources.

International Paper a refusé de commenter l'approche de Suzano, déclarant que l'entreprise continuait à se concentrer sur la conclusion de son accord avec DS Smith.

"L'équipe d'IP, dirigée par le nouveau PDG Andy Silvernail, met en œuvre des stratégies commerciales et poursuit des initiatives commerciales et d'amélioration des coûts dans l'ensemble du portefeuille afin d'obtenir les meilleures marges bénéficiaires de sa catégorie et une croissance significative des bénéfices. En outre, comme les conditions de l'industrie continuent de s'améliorer, IP sortira d'un creux cyclique pour les bénéfices", a déclaré International Paper dans un communiqué.

Suzano s'est refusé à tout commentaire.

L'industrie de l'emballage a bénéficié d'une hausse de la demande pendant la pandémie de COVID-19, les consommateurs ayant passé davantage de commandes par l'intermédiaire de sites de commerce électronique pendant les fermetures d'usines dans le monde entier. Mais lorsque la croissance du commerce électronique est revenue à des niveaux plus normaux après la levée des blocages, le secteur s'est tourné vers la conclusion d'accords pour maintenir sa croissance.

L'année dernière, la société irlandaise Smurfit Kappa a accepté de fusionner avec la société américaine WestRock dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 20 milliards de dollars.

International Paper a déclaré le mois dernier que son rapprochement avec DS Smith lui permettrait d'étendre sa présence en Europe et de dégager des synergies annuelles avant impôts d'au moins 514 millions de dollars. Le regroupement avec International Paper permettrait à Suzano de se développer dans le secteur de l'emballage.

Suzano est en pleine transition de son PDG. Elle a choisi Joao Alberto Fernandez de Abreu, l'ancien directeur de l'opérateur ferroviaire Rumo, comme nouveau PDG pour remplacer Walter Schalka, qui a dirigé l'entreprise pendant 11 ans.

En février, Suzano a annoncé une chute de 39 % de son bénéfice net au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, la baisse des prix de la pâte à papier ayant pesé sur le chiffre d'affaires.

(1 $ = 5,0758 reais) (Reportage d'Anirban Sen à New York, complément d'information d'Alberto Alerigi Jr. et de Peter Siqueira à Sao Paulo ; Rédaction de Will Dunham)