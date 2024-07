Un directeur de la banque centrale du Brésil a déclaré lundi que si la politique budgétaire est toujours expansionniste, elle exerce une forte pression sur le taux de change flottant ou la politique monétaire, ce qui rend la désinflation plus coûteuse.

S'exprimant à l'occasion du 30e anniversaire du Plano Real, la nouvelle monnaie qui a permis de juguler l'hyperinflation dans la plus grande économie d'Amérique latine, Renato Gomes, directeur du système financier, a déclaré que le Brésil ne disposait toujours pas d'une consolidation crédible de ses comptes publics.

"Je suis absolument certain que le Copom (conseil de fixation des taux) s'engage pleinement à ramener l'inflation à son niveau cible. Toutefois, lorsque la politique budgétaire n'apporte pas d'aide, le coût de la désinflation devient très élevé. L'économie réelle en souffre", a-t-il déclaré lors d'une session en direct organisée par la banque.

M. Gomes faisait partie des neuf membres du conseil d'administration qui ont décidé à l'unanimité d'interrompre le cycle d'assouplissement monétaire en juin. Après une réduction de 325 points de base, le taux d'intérêt de référence a été maintenu à 10,5 %.

Ses commentaires interviennent alors que le real brésilien s'est fortement affaibli et que les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont augmenté ces dernières semaines, en réaction aux craintes budgétaires et monétaires alimentées par les attaques constantes du président Luiz Inacio Lula da Silva contre la banque centrale et sa réticence à réduire les dépenses, en plus d'un scénario extérieur marqué par des taux d'intérêt élevés et prolongés.

M. Gomes a également déclaré qu'il était essentiel de faire avancer la proposition d'autonomie financière pour l'autorité monétaire.

Cette proposition est actuellement à l'étude au Congrès, mais se heurte à l'opposition du gouvernement de Lula. (Reportage de Marcela Ayres, édition de William Maclean)