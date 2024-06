Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a critiqué la banque centrale du pays mardi en déclarant que son chef, Roberto Campos Neto, travaille au détriment de la plus grande économie d'Amérique latine.

Dans une interview accordée à la station de radio locale CBN, M. Lula a affirmé que le comportement de la banque centrale était la seule "chose déplacée" au Brésil à l'heure actuelle.

La banque centrale se réunira mardi et mercredi et l'on s'attend à ce qu'elle interrompe son cycle d'assouplissement dans un contexte de volatilité accrue sur les marchés financiers nationaux et d'attentes inflationnistes non ancrées.

Les décideurs politiques ont réduit le taux d'intérêt de référence Selic en mai de 25 points de base après six réductions deux fois plus importantes.

Lula, qui devrait choisir le prochain directeur de la banque centrale dans le courant de l'année, a déclaré qu'il envisageait de nommer quelqu'un qui ne cède pas à la pression du marché et qui conduira la politique monétaire en tenant compte du fait que le Brésil doit contrôler l'inflation tout en s'engageant en faveur de la croissance. (Reportage de Fernando Cardoso et Peter Frontini ; Rédaction de Kirsten Donovan)