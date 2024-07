Le Japon a indiqué au Groupe des 20 qu'il devait être de plus en plus vigilant face aux fluctuations de change excessives et spéculatives, a déclaré jeudi Masato Kanda, le plus haut diplomate en charge des devises.

"La volatilité excessive des devises a un impact négatif sur l'économie", a déclaré M. Kanda lors d'une conférence de presse à l'occasion de la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du Groupe des 20 à Rio de Janeiro, au Brésil. (Reportage de Makiko Yamazaki ; Rédaction de Jacqueline Wong)