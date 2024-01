Les cours du soja à Chicago sont restés stables mercredi, après avoir chuté de près de 2 % au cours de la séance précédente, après que les précipitations au Brésil, principal exportateur, ont apaisé les craintes concernant l'offre et que la forte hausse du dollar a rendu les produits agricoles américains moins attrayants pour les acheteurs étrangers.

Les contrats à terme sur le maïs et le blé ont légèrement augmenté après une forte baisse mardi.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) s'est maintenu à 12,74 dollars le boisseau à 01h20 GMT. Le contrat a chuté à 12,67 dollars mardi, son plus bas niveau depuis le 12 octobre.

* Le maïs CBOT a augmenté de 0,2% à 4,64-1/2 le boisseau après avoir glissé de 1,6% mardi, tandis que le blé était en hausse de 0,3% à 6,08-1/4 le boisseau après une chute de 3,4% lors de la session précédente.

* Le dollar américain a baissé, après s'être renforcé de près de 1% par rapport à un panier d'autres devises mardi.

* Les pluies dans le nord du Brésil - le plus grand producteur et exportateur mondial de soja - contribuent à améliorer lentement l'humidité et les conditions de culture, et devraient rester "très actives" cette semaine, a déclaré le prévisionniste Maxar.

* Le manque de pluie a déjà eu un impact sur les rendements, les courtiers StoneX ayant réduit leurs estimations pour la récolte de soja brésilienne de 2023/24 de 9,1 millions de tonnes métriques, à 152,8 millions de tonnes.

* Toutefois, l'augmentation de l'offre des autres producteurs sud-américains devrait compenser les pertes subies par le Brésil, a déclaré Arlan Suderman, analyste chez StoneX.

* Les acheteurs n'ont pas encore ressenti le besoin d'augmenter les importations de soja américain pour compenser une récolte brésilienne "courte". Cela s'explique en partie par le fait que l'on s'attend à ce que la récolte argentine double presque cette année pour atteindre près de 50 millions de tonnes métriques, tandis qu'une augmentation de la production est également attendue au Paraguay et en Uruguay", a déclaré M. Suderman.

* Si les exportations de soja américain ont été moroses, la demande locale reste forte, le ministère américain de l'agriculture indiquant que 200,1 millions de boisseaux de soja ont été écrasés en novembre, soit plus que les 199,7 millions de boisseaux attendus par les analystes.

* Les fonds restent globalement haussiers sur le soja de Chicago, mais ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le soja, le maïs et le blé mardi, selon les négociants.

* En ce qui concerne le maïs, StoneX a réduit ses prévisions pour la production brésilienne de 2023/24 de 1,4 million de tonnes métriques à 124,6 millions de tonnes.

* Les spéculateurs ont entamé l'année 2024 avec des positions parmi les plus baissières de leur histoire à l'égard du maïs CBOT, mais dans les années passées, ce positionnement s'est rarement avéré durable dans les mois qui ont suivi.

* Après l'attaque d'un navire le week-end dernier, le danois Maersk et son rival allemand Hapag-Lloyd ont déclaré mardi que leurs porte-conteneurs continueraient d'éviter la route de la mer Rouge qui donne accès au canal de Suez.

* L'Ukraine a exporté 13 millions de tonnes de marchandises par le biais de son corridor maritime de la mer Noire, a déclaré le vice-premier ministre Oleksandr Kubrakov.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

Les actions en Europe et à Wall Street ont chuté mardi, tout comme les prix de la dette publique américaine, en raison de l'affaiblissement de l'optimisme des marchés quant à une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.