Les gouvernements américain et brésilien ont annoncé vendredi un programme de partenariat sur le climat, cherchant à approfondir les liens sur une question qu'ils considèrent comme essentielle mais que l'opposition dans les deux pays considère comme secondaire.

S'exprimant en marge d'une réunion des dirigeants financiers du G20 à Rio de Janeiro, la secrétaire d'État américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que "l'avancement des travaux sur le climat, la nature et la biodiversité peut être bénéfique non seulement à nos deux économies, mais aussi à la région et à l'économie mondiale".

"Nous voulons être plus proches", a déclaré le ministre brésilien des finances, Fernando Haddad, ajoutant qu'il s'attendait à ce que ces lignes directrices se transforment très rapidement en actions concrètes.

Le travail conjoint entre les États-Unis et le Brésil, les deux plus grandes économies de l'hémisphère occidental, se concentrera sur quatre domaines clés, y compris les efforts visant à faciliter l'accès des pays aux ressources du fonds multilatéral pour le climat, une priorité pour le Brésil pendant sa présidence du G20 cette année.

Mme Yellen a également mentionné comme piliers de cet agenda l'objectif de soutenir les chaînes d'approvisionnement en énergie propre et les efforts visant à améliorer l'intégrité et l'efficacité des marchés volontaires du carbone.

Les efforts visant à mobiliser des financements et à développer des solutions innovantes pour conserver et restaurer la nature et la biodiversité, notamment par l'intermédiaire des banques multilatérales de développement, figurent également à l'ordre du jour. (Reportage de Marcela Ayres, édition de Marguerita Choy)