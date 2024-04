Les actions du détaillant brésilien Casas Bahia ont grimpé en flèche lundi après que l'entreprise a dévoilé un accord pour restructurer 4,1 milliards de reais (801,45 millions de dollars) de dette, prolongeant l'échéance moyenne de ses obligations de 22 mois à 72 mois.

Le détaillant, qui contrôle les marques Casas Bahia et Ponto et possède également d'importantes activités de commerce électronique, a été le plus grand gagnant de l'indice boursier brésilien Bovespa, bondissant de 34 % alors que l'indice de référence a augmenté de 0,65 %.

Les actions de l'entreprise ont également clôturé à leur plus haut niveau depuis plus d'un mois, à 7,30 reais l'unité.

La restructuration de la dette à l'amiable, qui a été annoncée dimanche en fin de journée, devrait améliorer le flux de trésorerie de l'entreprise de 4,3 milliards de reais au cours des quatre prochaines années.

Un tribunal de Sao Paulo a approuvé le plan de restructuration de la dette à l'amiable du détaillant lundi soir, a déclaré la société à Reuters, confirmant un rapport antérieur du journal O Globo.

"La mesure fournit une marge de manœuvre importante pour les flux de trésorerie à court et moyen terme de Casas Bahia et, dans une certaine mesure, réduit les risques de problèmes de liquidité", ont déclaré les analystes de Bradesco BBI dans une note aux clients, qualifiant la décision de "très positive".

"Nous pensons que la direction de l'entreprise peut désormais se concentrer davantage sur l'exécution de son plan de transformation et y consacrer plus d'efforts, sans être distraite par d'importants décaissements à court terme", ont-ils ajouté.

Les analystes de Safra ont également considéré la nouvelle comme positive, mais ont noté que le paiement total des intérêts augmenterait considérablement pour atteindre 2,397 milliards de reais, contre 971 millions de reais précédemment, ce qui aurait un impact sur les flux de trésorerie futurs.

Casas Bahia, anciennement connu sous le nom de Via, avait déjà annoncé l'année dernière une série de mesures de restructuration comprenant la réduction des stocks, la fermeture de magasins et le licenciement de milliers de travailleurs.

Depuis le début de l'année, les actions de Casas Bahia sont toujours en baisse de 36 %. (1 $ = 5,1157 reais) (articles rédigés par Paula Arend Laier et Alberto Alerigi Jr. ; articles supplémentaires rédigés par Steven Gratan ; édition par Bill Berkrot et David Gregorio)