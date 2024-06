Le gouvernement central du Brésil a affiché un déficit budgétaire primaire plus important que prévu en mai, sous la pression de l'augmentation des prestations de retraite, a déclaré le Trésor mercredi.

Le déficit, hors paiements d'intérêts, s'est élevé à 60,983 milliards de reais, soit plus que les 54,2 milliards de reais prévus par les économistes interrogés par Reuters.

Les dépenses publiques ont augmenté de 14% en termes réels par rapport à l'année précédente, sous l'effet d'une hausse des prestations de retraite, alors que les recettes nettes ont augmenté de 9%.

La collecte des impôts dans la plus grande économie d'Amérique latine a atteint des records mensuels successifs.

Toutefois, le marché estime que cela ne suffit pas à soutenir l'objectif budgétaire du gouvernement, qui est d'effacer le déficit primaire cette année, en raison de l'expansion rapide de nombreuses dépenses obligatoires et de la réticence du président Luiz Inacio Lula da Silva à réduire les dépenses.

Au cours des 12 mois précédant le mois de mai, le déficit primaire du gouvernement central a atteint 2,36 % du produit intérieur brut (PIB), a déclaré le Trésor.

Le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré plus tôt dans la journée de mercredi, lors d'une interview avec le média UOL, qu'il n'était pas possible de dissocier l'augmentation annuelle d'une prestation pour les personnes âgées et handicapées, appelée BPC, de l'augmentation du salaire minimum, qui est ajusté annuellement au-dessus de l'inflation.

Certains membres de son gouvernement avaient suggéré que l'augmentation de la BPC en fonction du seul taux d'inflation serait l'une des alternatives qui lui seraient proposées pour réduire les dépenses.

Le président a également déclaré que son gouvernement examinait attentivement s'il existait des domaines dans lesquels les dépenses étaient excessives.

"Le problème n'est pas de devoir couper. Il s'agit de savoir s'il est vraiment nécessaire de couper ou s'il est nécessaire d'augmenter les recettes", a déclaré Lula dans des commentaires qui ont conduit le real brésilien à prolonger sa tendance à la baisse.

contre le dollar américain. (1 $ = 5,5149 reais) (Reportage de Marcela Ayres Rédaction de Chris Reese et Aurora Ellis)