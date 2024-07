Les dirigeants financiers du G20 ont déclaré vendredi que l'économie mondiale se dirigeait probablement vers un "atterrissage en douceur", mais ont averti que les guerres et l'escalade des conflits pourraient compromettre cette perspective, alors qu'une plus grande coopération mondiale pourrait renforcer la croissance.

Dans un communiqué commun publié à l'issue d'une réunion de deux jours au Brésil, les ministres des finances et les banquiers centraux des principales économies du groupe des 20 se sont également engagés à résister au protectionnisme commercial et ont souligné la nécessité de réduire les inégalités économiques.

Le mois dernier, la Banque mondiale a prévu que l'économie mondiale éviterait une troisième baisse consécutive de la croissance depuis le grand bond post-pandémique de 2021, la croissance de 2024 se stabilisant à 2,6 %, comme en 2023, mais elle a averti que la production globale resterait bien inférieure aux niveaux pré-pandémiques jusqu'en 2026.

"Nous sommes encouragés par la probabilité croissante d'un atterrissage en douceur de l'économie mondiale, bien que de nombreux défis subsistent", indique le communiqué. "Les risques de détérioration comprennent les guerres et l'escalade des conflits.

En évitant de mentionner explicitement les conflits en Ukraine et à Gaza, les diplomates se sont efforcés d'éluder les désaccords entre la Russie et les principales nations occidentales qui ont fait échouer un consensus lors de la réunion des chefs des finances en février.

Pour désamorcer le désaccord, le Brésil a rédigé une déclaration de la présidence sur les questions géopolitiques, soulignant que ces questions seraient abordées par les dirigeants du G20 en novembre.

"Le G20 a pris la sage décision de remettre les questions géopolitiques à leur place pour permettre à l'agenda de la coopération d'avancer", a déclaré Fernando Haddad, ministre brésilien des finances, lors d'une conférence de presse.

M. Haddad a également salué la

toute première déclaration

appelant à la coopération pour taxer efficacement les plus grandes fortunes du monde, bien que cette déclaration conjointe distincte ait masqué des désaccords sur le forum approprié pour faire avancer l'agenda.

Le communiqué du G20 indique que l'activité économique s'est avérée plus résistante que prévu dans de nombreuses régions du monde, mais que la reprise a été très inégale d'un pays à l'autre, ce qui contribue au risque de divergence économique.

ÉQUILIBRE DES RISQUES

Le document souligne que les risques pesant sur les perspectives économiques restent globalement équilibrés, avec, parmi les risques à la hausse, une coopération économique accrue, une désinflation plus rapide que prévu et des innovations technologiques, telles que le développement sûr de l'intelligence artificielle (IA).

Toutefois, la technologie de l'IA pourrait également s'avérer être un risque pour la croissance, selon le document, tout comme la fragmentation économique et l'inflation persistante qui maintiennent les taux d'intérêt à un niveau élevé pendant plus longtemps, les phénomènes météorologiques extrêmes et l'endettement excessif.

Le changement climatique et la perte importante de biodiversité sont des sujets de préoccupation majeurs, ont convenu les dirigeants financiers du G20, avertissant que si les pays les plus pauvres devaient assumer une plus grande part du coût de la lutte contre le changement climatique, cela aggraverait les inégalités dans le monde.

"Nous réaffirmons que le coût de l'inaction est plus élevé que celui de l'action", indique le communiqué.

Le document a également renforcé le langage appelant à une réforme du Fonds monétaire international, qui donnerait aux économies émergentes et en développement un plus grand droit de regard sur le prêteur en dernier ressort.

Le communiqué du G20 souligne "l'urgence et l'importance d'un réalignement des quotes-parts afin de mieux refléter les positions relatives des membres dans l'économie mondiale". (Reportage de Marcela Ayres, Bernardo Caram et Jan Strupczewski ; édition de Brad Haynes, Sharon Singleton et Marguerita Choy)