Les cours du soja à Chicago ont chuté jeudi et se sont maintenus juste au-dessus de leur niveau le plus bas depuis trois ans, la récolte en cours au Brésil, principal producteur, ayant permis de déverser des graines bon marché sur un marché déjà bien approvisionné.

Les contrats à terme sur le maïs ont augmenté - leur cinquième gain quotidien consécutif après un creux de trois ans la semaine dernière - mais les analystes disent que cela est dû en grande partie à la couverture des positions courtes par les investisseurs spéculatifs et que l'abondance de l'offre continuera à faire pression sur les prix.

Le blé a également progressé malgré les prévisions d'une forte production russe qui freinent les gains.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,4% à 11,40-3/4 dollars le boisseau à 0527 GMT après avoir chuté à 11,34 dollars lundi et mercredi, le plus bas depuis novembre 2020.

"Les approvisionnements en provenance d'Amérique du Sud font pression sur le marché", a déclaré Andrew Whitelaw, du cabinet de conseil agricole Episode 3. "Nous nous attendons à ce que l'environnement reste baissier".

L'association industrielle Abiove a réduit pour la deuxième fois ce mois-ci son estimation de la production brésilienne de soja en 2024 à 153,8 millions de tonnes métriques en raison de conditions météorologiques défavorables.

Mais même avec cette révision à la baisse, la production brésilienne sera proche de la récolte record de l'année dernière, qui s'élevait à environ 159 millions de tonnes, et l'Argentine, qui commence à récolter en avril, s'attend à une récolte exceptionnelle.

"La production brésilienne avoisine les 150 millions de tonnes et celle de l'Argentine les 50 millions de tonnes, ce qui laisse la production totale de l'Amérique du Sud à plus de 15 millions de tonnes de mieux que les saisons précédentes", a écrit Arlan Suderman, analyste chez StoneX, dans une note.

Le maïs CBOT était en hausse de 0,2 % à 4,29-1/2 le boisseau, après avoir glissé la semaine dernière à 4,04-1/4, son plus bas niveau depuis novembre 2020, tandis que le blé a augmenté de 0,5 % à 5,77-1/2 le boisseau et n'était pas loin de son plus bas niveau de septembre en trois ans, à 5,40 dollars.

Les investisseurs spéculatifs parient sur de nouvelles baisses pour le soja, le maïs et le blé du CBOT, mais leurs énormes positions à découvert rendent les marchés sujets à des épisodes de couverture des positions à découvert qui poussent les prix à la hausse.

Les fonds étaient des acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs et le soja du CBOT mercredi et des vendeurs nets de blé, ont indiqué les négociants.

"Les prix du blé et du maïs devraient continuer à baisser en raison de l'évolution positive de l'offre", ont écrit les analystes de HSBC dans une note.

Les exportations de céréales de l'Ukraine jusqu'à présent en février ont dépassé le niveau de l'année dernière de près de 12 %, atteignant 5,3 millions de tonnes métriques, selon les données du ministère de l'agriculture.

Le gouvernement sud-africain a déclaré que les agriculteurs devraient récolter 14,36 millions de tonnes de maïs pour la saison 2023/2024, en baisse par rapport aux 16,43 millions de l'année précédente.

Le ministère américain de l'agriculture (USDA) publiera jeudi les données hebdomadaires sur les ventes à l'exportation de céréales et de soja.