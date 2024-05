Les sondages d'opinion brésiliens publiés cette semaine montrent un scénario mitigé en ce qui concerne la cote de popularité de l'administration du président Luiz Inacio Lula da Silva, deux sondages indiquant une baisse tandis qu'un troisième fait état d'une amélioration.

L'approbation de son gouvernement est passée de 35 % en février à 33 % en mai, selon un sondage Genial/Quaest publié mercredi, rejoignant ainsi le taux de désapprobation, qui n'a baissé que d'un point de pourcentage.

Alors que l'approbation de Lula en tant que président est à son plus bas niveau depuis qu'il a pris ses fonctions l'année dernière, Felipe Nunes, sondeur chez Quaest, a déclaré que son déclin s'est arrêté dans le sud-est du Brésil, plus peuplé et plus riche, et parmi les Brésiliens évangéliques qui ont tendance à s'opposer à lui.

Au début de l'année, des sondages montrant la baisse de popularité de son gouvernement ont incité Lula à exiger des résultats de la part de ses ministres.

Lula est dans la deuxième année de son troisième mandat non consécutif, après avoir battu l'ancien président Jair Bolsonaro par une marge étroite lors des élections de 2022.

Mardi, un sondage d'opinion de la CNT/MDA a également montré une nouvelle baisse de l'approbation de son gouvernement, qui est passé de 43 % en janvier à 37 % en mai. Le taux de désapprobation est passé de 28 % à 30 % au cours de la même période.

Toutefois, un troisième sondage, dont la base de comparaison est plus récente, présente un scénario différent, avec une augmentation de l'approbation de Lula.

Les Brésiliens qui considèrent son gouvernement comme bon ou excellent sont passés de 38 % en mars à 43 % en mai, selon le sondage d'AtlasIntel publié mardi. Dans le même temps, ceux qui considèrent son administration comme mauvaise ou terrible se sont stabilisés à 41 %.

CNT/MDA a interrogé 2 002 personnes entre le 1er et le 5 mai, et le sondage a une marge de 2,2 points de pourcentage. AtlasIntel a interrogé 1 904 personnes entre le 3 et le 6 mai, et sa marge d'erreur est de 2 points de pourcentage.

Genial/Quaest a interrogé 2 045 personnes entre le 2 et le 6 mai. La marge d'erreur de ce sondage est de 2,2 points de pourcentage.