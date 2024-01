Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva n'a pas apprécié le nouveau plan de développement industriel annoncé lundi par le gouvernement et a déclaré aux ministres qu'il manquait d'objectifs clairs, ont déclaré deux personnes au fait du dossier.

Les plaintes de Lula ont été formulées lors d'une réunion précédant l'annonce publique du plan lundi, ont indiqué les sources, au cours de laquelle deux ministres ont été mentionnés dans l'ordre du jour.

Le bureau de Lula n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de travail habituelles.

Le plan décennal, dirigé par Geraldo Alckmin, qui est à la fois vice-président et ministre brésilien du développement et de l'industrie, vise à relancer une croissance atone à l'aide de crédits et de subventions de l'État.

Le real brésilien a perdu 1,2 % par rapport au dollar américain lundi, les investisseurs considérant le plan comme un facteur de risque pour la santé budgétaire du pays. Mardi, la monnaie a regagné un peu de terrain, clôturant en hausse de 0,7 %.

Lula a déclaré lors de la réunion interne du gouvernement que le plan manquait de paramètres spécifiques pour contrôler les progrès, en particulier dans les domaines liés au financement de l'industrie, selon les sources.

La banque nationale de développement BNDES a déclaré qu'elle avait affecté 250 milliards de reais (50,5 milliards de dollars) au plan, 50 milliards de reais supplémentaires provenant d'autres sources de l'État.

Lula a prononcé un discours public lors de l'événement de lancement du plan, le qualifiant d'effort de "réindustrialisation" visant à stimuler la production agricole et les exportations du Brésil.

Bien que l'annonce ait été faite lundi, Lula a demandé des ajustements, principalement sur la manière de suivre les progrès du plan, selon les sources.

La cérémonie de lancement de lundi a été retardée de près de deux heures. Lula s'est excusé dans son discours, déclarant que le contretemps était dû à "une mauvaise discussion sur de bonnes choses", sans donner plus de détails.

(1 $ = 4,9535 reais)