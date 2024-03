La superstar de la pop Madonna donnera un concert sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro, ont confirmé vendredi les sociétés à l'origine de l'événement.

"Le Brésil, j'arrive bientôt", a déclaré la chanteuse de "Material Girl" et de "Vogue" dans une vidéo publiée en début de semaine par le prêteur local Itau Unibanco.

De plus amples détails sur le concert de Madonna seront communiqués lors d'une conférence de presse qui se tiendra lundi, selon une invitation envoyée aux journalistes vendredi par Itau et le fabricant de bière néerlandais Heineken, qui est très présent au Brésil.

L'industrie hôtelière locale s'est réjouie de ces informations.

"Le réveillon du Nouvel An est arrivé plus tôt que prévu", a déclaré Alfredo Lopes, directeur du syndicat hôtelier de Rio, dans une interview, expliquant que le taux d'occupation des hôtels dans les quartiers les plus touristiques de la ville pourrait atteindre 100 % à l'approche du concert.

Le chroniqueur Lauro Jardim du journal O Globo a déclaré ce mois-ci que le concert était prévu pour le 4 mai, une date qui n'a pas encore été confirmée par les autorités ou par le chanteur de 65 ans.

Les Rolling Stones, Rod Stewart et Lenny Kravitz ont déjà participé à des concerts gratuits à Copacabana, qui ont attiré des millions de fans.

Madonna a donné le coup d'envoi de sa tournée "Celebration" en octobre dernier.