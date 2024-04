Elon Musk conteste la décision d'un juge de la Cour suprême du Brésil qui a ordonné à sa plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, de bloquer certains comptes, et il a demandé dimanche la démission du juge.

"Ce juge a trahi de manière éhontée et répétée la constitution et le peuple brésilien. Il devrait démissionner ou être mis en accusation. Honte @Alexandre, honte", a posté Musk sur X.

Dans un message précédent, Musk a déclaré que X levait toutes les restrictions décidées par le juge Alexandre de Moraes sur certains comptes non divulgués au Brésil et qu'il publierait les détails de l'ordonnance malgré l'interdiction du juge de le faire.

"Ce juge a appliqué des amendes massives, menacé d'arrêter nos employés et coupé l'accès à X au Brésil", a posté Musk samedi soir. "En conséquence, nous allons probablement perdre tous nos revenus au Brésil et nous devrons fermer notre bureau là-bas. Mais les principes comptent plus que le profit."

Musk a promis de contester juridiquement l'ordonnance dans la mesure du possible.

Le procureur général du Brésil, Jorge Messias, a critiqué la décision de M. Musk et a appelé à une réglementation des réseaux de médias sociaux afin d'empêcher les plateformes étrangères de violer les lois brésiliennes.

"Nous ne pouvons pas vivre dans une société où des milliardaires domiciliés à l'étranger contrôlent les réseaux sociaux et se mettent en position de violer l'État de droit, en ne respectant pas les décisions de justice et en menaçant nos autorités", a déclaré M. Messias dans un message publié sur X.

X Corp a été "contrainte par des décisions de justice" de bloquer certains comptes populaires au Brésil et il lui a été interdit de donner des détails sur l'ordonnance ou sur le juge qui l'a rendue, a déclaré la société dans un communiqué. Elle a ajouté que X Corp était menacée d'amendes journalières si elle ne se conformait pas à cette décision.

M. Musk a déclaré que l'ordonnance de blocage était inconstitutionnelle.

"Le peuple brésilien, quelles que soient ses convictions politiques, a droit à la liberté d'expression, à une procédure régulière et à la transparence de la part de ses propres autorités", a-t-il posté.

Un porte-parole de la Cour suprême a déclaré que la Cour n'avait aucun commentaire à faire sur la question pour le moment.

M. Moraes, qui dirige une enquête sur une tentative de coup d'État présumée de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, est l'un des juges de la Cour suprême les plus actifs dans la lutte contre la désinformation en ligne au Brésil.

L'année dernière, M. Moraes a également ordonné une enquête sur des cadres de la plateforme de messagerie sociale Telegram et de la société Google d'Alphabet, qui étaient en charge d'une campagne critiquant un projet de loi sur la réglementation de l'internet.

Ce projet de loi imposait aux sociétés Internet, aux moteurs de recherche et aux services de messagerie sociale de trouver et de signaler les contenus illégaux, au lieu de s'en remettre aux tribunaux, et prévoyait de lourdes amendes en cas de non-respect de cette obligation. (Reportage d'Anthony Boadle à Brasilia, édition de Matthew Lewis)